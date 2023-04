Controlli medici alla vigilia: ansia per l’attaccante e Milan-Napoli a rischio

In vista di Milan-Napoli di Champions League c’è ancora grande apprensione per l’attaccante. Se ne saprà di più solo alla vigilia.

Uno dei compiti più ardui per il Milan in vista di questa giornata di campionato, che vedrà i rossoneri impegnati stasera contro l’Empoli, è quello di non distrarsi.

Infatti la testa dei rossoneri potrebbe essere rivolta in parte alla Champions League, all’impegno dei quarti di finale contro il Napoli che si disputerà mercoledì 12 aprile.

Ovvio che l’attenzione mediatica è soprattutto diretta a quell’incontro valido per la massima competizione europea. Ma Stefano Pioli dovrà mantenere alta la concentrazione fin da subito.

Intanto arrivano novità sui calciatori a disposizione per il match di Champions a San Siro. In particolare su un attaccante che è considerato ancora a rischio.

Le ultime su Osimhen: si decide tutto martedì prossimo

Ovviamente l’attenzione è tutta sulle condizioni di Victor Osimhen. Ovvero il forte centravanti nigeriano, capocannoniere della Serie A, che è attualmente fermo per un infortunio.

La lesione distrattiva all’adduttore rimediata in Nazionale lo ha tolto di mezzo per la sfida con il Milan di domenica scorsa e per quella di oggi a Lecce. Il Napoli spera di recuperarlo per la Champions, ma non è ancora deciso nulla.

Luciano Spalletti ieri ha utilizzato parole confortanti: “Ci sono molte possibilità di vederlo in campo con il Milan, ma prima dobbiamo aspettare i riscontri sul lavoro programmato che farà nei prossimi giorni”. Eppure prima della giornata di martedì non se ne saprà niente.

Secondo gli aggiornamenti lanciati dalla Gazzetta dello Sport infatti l’attaccante non sente dolore e dice di stare meglio. Ma non si possono correre rischi, dunque Osimhen verrà controllato nuovamente martedì, alla vigilia di Milan-Napoli, per decretare la sua presenza o meno tra i convocati per il match di San Siro.

Ad oggi la soluzione più probabile è quella di una convocazione di Osimhen, ma forse partendo dalla panchina. Dunque spazio ancora ad uno tra Simeone e Raspadori al centro dell’attacco azzurro, con il forte nigeriano pronto a subentrare a gara in corso.