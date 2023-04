Dal Milan all’Inter: una svolta che fa sognare i nerazzurri

Il Milan non più in primo piano in questa vicenda societaria. Ora tocca all’Inter sognare un futuro migliore e soprattutto milionario.

Ormai da diversi anni numerose società italiane di Serie A e B sono in mano a fondi esteri. Sono sempre più rare le proprietà familiari, quelle che un tempo gestivano le squadre del cuore con passione e impegno quotidiano.

Non a caso il Milan dal 2017 ha detto addio a Fininvest, il gruppo della famiglia Berlusconi, finendo prima nelle mani sconsiderate del cinese Yonghong Li, poi di recente in ambiti americani con Elliott Management prima e RedBird Capital poi.

Lo scorso anno, prima della chiusura con il fondo di Gerry Cardinale, il Milan è finito nel mirino di una società molto ambiziosa proveniente dai paesi arabi. Ovvero Investcorp, il fondo del Bahrein guidato dal ricchissimo imprenditore Mohammed Al Ardhi.

Investcorp punta ancora la Serie A: tentativo per l’Inter

La trattativa tra Investcorp e l’ex proprietà rossonera Elliott non si è conclusa bene, anzi non è andata in porto per la scarsa fiducia del fondo anglo-statunitense riguardo alla reale proposta araba.

Un peccato secondo molti tifosi del Milan, visto che la società di Al Ardhi è controllata in una percentuale da Mubadala Investment Company, ovvero la controllante del Manchester City. Insomma, un giro di affari ricco di petroldollari che avrebbe potuto arricchire anche il Milan stesso.

Ora però Investcorp ci proverà di nuovo. Vuole entrare nel calcio italiano e dopo il ‘no’ per l’affare Milan tenterà l’assalto alle quote dell’Inter, i rivali storici e cittadini. In realtà non si tratta di una novità assoluta per gli arabi.

Il fondo del Bahrein infatti aveva aperto un dossier Inter fino a dicembre scorso, tentando di valutare la buona riuscita dell’acquisizione ed i relativi costi. Tutto sembrava essere naufragato nel nulla, ma secondo Il sole 24 ore gli arabi avrebbero riaperto il fascicolo nelle ultime settimane, tornando a valutare l’ingresso nel club di Appiano Gentile.

I dialoghi con Suning e la famiglia Zhang, ovvero gli attuali proprietari dell’Inter, potrebbero svilupparsi a breve. L’idea di Investcorp sarebbe quella di costruire un consorzio di investitori, probabilmente player sempre del Bahrein.

All’Inter in quanto società farebbe molto comodo un intervento di un fondo così ricco e prosperoso come Investcorp, visti i tanti debiti ed i prestiti ultra-milionari generati dal club e da Suning. I tifosi nerazzurri intanto sognano un futuro roseo e ricco di colpi di mercato.