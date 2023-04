Gazzetta – Milan-Empoli, pagelle: Rebic e Origi disastrosi, bocciato anche Pioli

Le pagelle de La Gazzetta dello Sport dopo Milan-Empoli 0-0: Rebic e Origi peggiori in campo, male anche Bennacer.

Dopo la vittoria per 4-0 a Napoli, il Milan delude e non va oltre lo 0-0 contro l’Empoli a San Siro. Veramente sorprendente questo risultato, una brutta battuta d’arresto per i rossoneri, incapaci di approfittare nel pareggio dell’Inter contro la Salernitana e che rischiano di essere scavalcati dalla Roma in classifica.

Allo stadio c’erano 70 mila tifosi ieri e sicuramente tanti i milanisti presenti sono rimasti molto amareggiati per la mancata vittoria. Purtroppo, la partita di ieri ha messo ancora una volta in evidenza il divario che c’è tra certe seconde linee e i titolari. In questa squadra è difficile poter fare turnover.

Le pagelle di Milan-Empoli 0-0

La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha stilato le pagelle di Milan-Empoli. Il peggiore in campo è stato indicato in Divock Origi, voto 4,5. Al momento della sostituzione si sono sentiti dei fischi da parte del pubblico di San Siro. Prestazione pessima. Anche un tentativo di tacco a pochi metri dalla porta che grida vendetta.

4,5 per Ante Rebic, che ha sprecato due occasioni da gol, la prima clamorosa davanti al portiere avversario. Un lontano parente del giocatore che un po’ di tempo fa sapeva essere decisivo. 5 per Ismael Bennacer, che stavolta sulla trequarti non riesce a incidere e si rendere protagonista di una prova anonima. Stesso voto anche per Stefano Pioli, che fa cinque cambi rispetto a Napoli e non ottiene una vittoria che sarebbe stata importantissima.

Davide Calabria e Theo Hernandez prendono 5,5. I due terzini non riescono a incidere particolarmente in fase di spinta. 6 ai vari Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Tommaso Pobega, Alessandro Florenzi (ha colpito un palo), Brahim Diaz, Rafael Leao e Olivier Giroud (gol annullato per tocco di braccio). Con questi ultimi tre in campo è un Milan migliore in fase offensiva, però ieri non è bastato.

La Gazzetta dello Sport premia come migliore in campo dei rossoneri Sandro Tonali, che prende 6,5 come voto. Tiene a bada Baldanzi, riesce a infilarsi tra le linee e a rendersi pericoloso. Corre e recupera palloni. Gli si può dire ben poco.