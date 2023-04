L’attaccante non si nasconde: “Pronto per il Milan, mi ispiro a Benzema”

Il giovane centravanti si sente pronto per il salto di qualità. In questo modo ha pubblicamente chiamato l’attenzione del Milan.

L’obiettivo principale del Milan in estate, a meno di colpi di scena e programmi differenti, a livello di calciomercato sarà reperire un attaccante forte e di prospettiva.

Non è affatto un intento nascosto quello di Paolo Maldini, che vuole affiancare ai veterani del reparto anche un centravanti dall’età più verde, che possieda qualità e personalità necessarie per sfondare nel Milan.

Tanti i profili valutati già in queste settimane. Ma non è escluso che il Milan possa pescare tra le proprie risorse per rinforzare il reparto offensivo. In tal senso va segnalato l’auto-candidatura di un giovane talento, proprio di proprietà rossonera.

Marco Nasti si propone al Milan: “Mi sento pronto, ho la cazzimma che ci vuole”

Il profilo ideale per l’attacco del Milan che verrà si chiama Marco Nasti. Parola di… Marco Nasti stesso! Infatti il giovanissimo centravanti scuola rossonera ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui si propone come prossimo numero 9 per la sua squadra.

Classe 2003 nativo di Pavia, Nasti ha svolto tutta la scalata nel vivaio di Milanello. Oggi è alla prima esperienza lontano da casa, con il Cosenza in Serie B. Dove sta cominciando a segnare e fare sul serio.

“Il prestito è possibilità di crescita. Ed è anche uno stimolo per dimostrare al Milan quanto posso valere” – ha dichiarato Nasti, consapevole di dover dimostrare altrove di poter essere bravo per la prima squadra rossonera.

Il giovane attaccante ha usato parole e paragoni importanti per candidarsi: “Mi ispiro a Benzema. Guardo i suoi video per imparare come ci si muove in area. A Milanello seguivo tanto Giroud, ho capito che la differenza con i grandi non è la tecnica quanto l’atteggiamento, il temperamento. Inoltre Pioli crede tanto nei giovani”.

Questo il messaggio lanciato a Maldini: “Io mi sento pronto. Non è per tirarmela, ma ho la cazzimma che ci vuole”. Nasti dunque spera seriamente che il Milan lo valuti da vicino durante questi mesi a Cosenza per poi riportarlo a casa e puntare su di lui.

Marco Nasti in questa stagione di Serie B ha giocato 19 partite e messo a segno finora 4 reti. Dopo i primi vagiti non esaltanti con mister Dionigi, è stato il sostituto Viali a puntare forte sul classe 2003. La sua doppietta nel derby con la Reggina ha fatto il giro d’Italia e fatto conoscere le vere qualità da bomber di Nasti.