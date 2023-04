Leo Messi, addio PSG: offerta shock dalla MLS, i dettagli

Messi sembra pronto a dire addio al PSG dopo due stagioni. Il campione del mondo argentino ha ricevuto una proposta da pazzi.

Il 2022 è stato l’anno forse più trionfale della carriera di Lionel Messi. Il campione argentino è riuscito finalmente ad emulare il suo idolo e predecessore Diego Armando Maradona.

Messi infatti ha riportato la Coppa del Mondo nella sua Argentina, proprio come fece l’indimenticabile Diego nel 1986. Un trionfo leggendario che la Pulce ha meritato e ricercato ampiamente.

La carriera di Messi, che va verso i 36 anni di età, non è però ancora al capolinea. Il fantasista del PSG potrebbe accettare una nuova sfida, vista la scadenza di contratto imminente con il club francese.

Messi verso Miami: la pazza proposta di Beckham

Il futuro da calciatore di Messi è dunque tutto da decifrare. Il PSG non ha ancora discusso con l’argentino riguardo l’eventuale rinnovo, anche perché la società di Al-Khelifi cambierà guida tecnica e dovrà stare attenta ai paletti del Fair Play Finanziario.

Ecco dunque aprirsi una possibilità concreta oltreoceano. Secondo The Indipendent Messi avrebbe ricevuto un’offerta unica e molto originale dall’Inter di Miami, una delle franchigie più ricche della MLS statunitense.

Oltre ad un ricco contratto per almeno due stagioni, la società guidata dall’ex calciatore inglese David Beckham metterà sul piatto anche una quota del club. Messi dunque potrebbe diventare calciatore e anche azionista di minoranza della squadra di Miami, guadagnando a titolo personale anche dai ricavi e dal merchandising del club.

Il padre-agente Jorge Messi ha già avuto contatti con la MLS negli scorsi mesi, visto che più di un club americano si sarebbe interessato a Leo, sperando di convincerlo a chiudere la carriera negli States. Ma al momento nulla è ancora deciso.

Messi ha ancora un desiderio: giocare in Europa fino all’estate 2024, quando dovrebbe chiudere la carriera in Nazionale partecipando alla Coppa America proprio negli USA. L’intenzione del 10 argentino è quella di provare a vincere un’altra Champions League prima di lasciare il vecchio continente.

Per il momento sono state invece smentite le ipotesi di un clamoroso ritorno al Barcellona per Messi, club al quale è sempre molto legato. Ma il campione del mondo in carica non ha avuto alcun contatto diretto con Joan Laporta o altri membri della squadra blaugrana. Il futuro del giocatore più forte in circolazione è ancora tutto da valutare.