Milan, colpo sulla trequarti confermato: lo vuole Maldini

Paolo Maldini segue il trequartista che sta facendo parlare molto bene di sé. Il Milan ha trovato l’erede di Brahim Diaz?

Il progetto Milan da qualche anno a questa parte è ben chiaro. Il club rossonero predilige la ricerca e l’osservazione di giovani talenti internazionali per sviluppare un piano in prospettiva.

In questa ottica si leggono acquisti recenti di giovani elementi, come De Ketelaere, Thiaw, Vranckx o Adli. Alcuni riusciti, altri ancora non esplosi del tutto, ma ciò rende chiaro come preferisca agire Paolo Maldini.

Il direttore dell’area tecnica del Milan ama però valutare anche giocatori di prospettiva italiani. Infatti l’ultimo nome sul suo taccuino è un ragazzo azzurro, già nel giro dell’Under 21 nostrana, che sta mettendo in mostra tutte le sue qualità.

Milan-Empoli, il baby Baldanzi osservato speciale dei rossoneri

Proprio questa sera, in vista di Milan-Empoli, il club rossonero terrà d’occhio dal vivo un calciatore del club toscano, forse il gioiello più prezioso a disposizione di mister Paolo Zanetti.

Ci riferiamo a Tommaso Baldanzi. Una delle rivelazioni stagionali del campionato italiano, un talento vero e proprio che si è subito imposto con personalità. Non a caso su Baldanzi si sono scatenati immediatamente i rumours di calciomercato.

Il classe 2003, come scrive il Corriere della Sera, piace molto al Milan. Proprio Maldini lo avrebbe adocchiato da tempo, come risorsa idelae per il gioco rossonero. Non a caso le caratteristiche di Baldanzi sono molto simili a quelle di Brahim Diaz, numero 10 del Milan che potrebbe salutare a fine stagione tornando al Real Madrid per fine prestito.

Baldanzi dovrebbe partire titolare stasera a San Siro contro il Milan, giocando da trequartista puro dietro alle punte Caputo e Satriano. Un ruolo in cui ha dimostrato di saper agire con naturalezza e grande efficacia, come dimostrato con il gol segnato proprio al ‘Meazza’ contro l’Inter qualche mese fa.

Proprio i nerazzurri sono l’altro club italiano fortemente interessato alle capacità del brevilineo Baldanzi. Un affare possibile da circa 15 milioni di euro che il Milan sta iniziando a mettere in conto, visto che per tornare a competere ad alti livelli in chiave Scudetto serviranno dal mercato rinforzi freschi, di talento e pronti per il grande salto. Il toscano doc appare ideale in quest’orbita.