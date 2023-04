No a Milan e Inter, vuole il Barcellona: affare da 40 milioni

Non sembra esserci nulla da fare per il talento sudamericano: il ragazzo preferisce l’approdo al club blaugrana, che si prepara all’operazione

Il Milan è già al lavoro da mesi per programmare il futuro e in particolare la prossima stagione. Il diktat è sempre lo stesso, ovvero quello di puntare su una squadra giovane e dal grande potenziale in prospettiva, e per questo la dirigenza è già a caccia dei migliori talenti sul mercato per la prossima estate.

Paolo Maldini e Ricky Massara hanno già individuato diversi elementi molto interessanti, ma sembra proprio che per uno di questi non ci sia ormai nulla da fare. Uno dei nomi sul taccuino dei dirigenti del Diavolo ha infatti nella testa tutt’altro che venire a giocare in Serie A. Il fascino del Barcellona è sempre difficile da contrastare sul mercato, per qualunque altro club, e questo è proprio uno di questi casi.

Stiamo parlando del giovane Vitor Roque, attaccante brasiliano dell’Athletico Paranaense. protagonista del campionato sudamericano under 20, dove ha trascinato alla vittoria il suo Brasile con 6 gol e 1 assist. Il classe 2005 è consapevole dell’intenzione del Barca di ingaggiarlo nella prossima sessione estiva di mercato e nell’incontro avvenuto qualche giorno fa ha ricambiato l’interesse.

Vitor Roque si allontana: vuole i blaugrana a tutti i costi

Come racconta Mundo Deportivo, il padre ha spiegato le intenzioni del ragazzo, che vorrebbe andare ai catalani ad ogni costo, pur cosciente delle difficoltà finanziarie del club. Questo perché il suo più grande desiderio è quello di essere protagonista al Camp Nou.

Su di lui c’è l’interesse di tanti top club europei e non soltanto del Milan. Sulle sue tracce ci sono infatti anche Inter, Arsenal, Chelsea e PSG. L’Athletico Paranaense è consapevole che in estate dovrà molto probabilmente privarsi del suo talento più puro e valuta il diciottenne 40 milioni di euro. Il club brasiliano, come spiega il quotidiano spagnolo, accetterebbe anche una dilazione del pagamento, a patto che la cifra si alzi leggermente.

Non si tratta affatto di una trattativa già definita, perché un emissario dei blaugrana dovrà volare in Brasile per provare a convincere il Paranaense, ma sicuramente il Barcellona è in forte vantaggio. I rossoneri tengono d’occhio la situazione, ma non rimarranno certo spiazzati perché i profili valutati sono più di uno e tutti di ottimo valore.