Repubblica – Leao e il risarcimento allo Sporting: smentita dal Lille

Sono settimane decisive per il rinnovo di Leao, il Milan spera di trovare l’accordo totale: intanto dal Lille filtra una smentita specifica.

Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a lavorare al prolungamento del contratto di Rafael Leao. Com’è noto, la trattativa non è delle più semplici.

Sul tavolo c’è una richiesta economica importante per lo stipendio. Inoltre, ci sono anche altri aspetti di cui discutere. Bonus e clausola di risoluzione, ad esempio. Ma c’è anche il famoso risarcimento allo Sporting come elemento che condiziona la trattativa. Massara prima di Milan-Empoli ne ha parlato a Sky Sport: “La multa è inferiore a 21 milioni. Noi siamo spettatori interessati alla vicenda col Lille, ma non parte in causa. Speriamo che le parti trovino un’intesa che consenta a Rafa di essere più sereno e affrontare il rinnovo in maniera più veloce“.

Leao-Lille, chi paga la multa allo Sporting?

Nella giornata di ieri era trapelata dal Portogallo una notizia molto interessante. Infatti, Record aveva rivelato che il Lille si sarebbe fatto carico dei 20,3 milioni di euro (interessi compresi) di risarcimento allo Sporting. Una mossa che avrebbe sicuramente aiutato il Milan a rinnovare il contratto di Leao, che in questi anni si è visto pignorare una parte dell’ingaggio per pagare il club portoghese.

Com’è noto, il giocatore era stato condannato a causa della risoluzione unilaterale del contratto che esercitò nel 2018 dopo che alcuni tifosi avevano aggredito la squadra. Liberatosi dallo Sporting, si trasferì poi in Francia a parametro zero. La società di Lisbona ha avviato una causa legale e alla fine l’ha vinta, anche se all’inizio di milioni ne aveva chiesti 45. Il TAS di Losanna ha poi condannato anche il Lille al pagamento, giudicandolo responsabile in solido. In sostanza, la somma andrebbe divisa tra Rafa e club francese.

Quando è uscita la notizia dell’intenzione del LOSC di pagare la multa stabilita, c’è stato anche un like del calciatore su Twitter. Tutto faceva pensare a una soluzione della vicenda, ma stamane il quotidiano La Repubblica fa sapere che dal Lille è arrivata una smentita informale sulla volontà di versare l’intero importo allo Sporting pe chiudere la questione. Si attendono aggiornamenti adesso.

Lo Sporting vuole 45 milioni

Secondo quanto rivelato da O Jogo, lo Sporting continuerà a chiedere alla FIFA di ricevere un risarcimento da 45 milioni. Si tratta della cifra che corrispondeva alla clausola di risoluzione di Leao quando vestiva la maglia biancoverde.

Il club di Lisbona non sembra volersi accontentare dei 20,3 milioni che erano stati stabiliti dal TAD (Tribunal Arbitral do Esporto) portoghese. La sentenza del TAS sul Lille non aveva indicato l’importo della sanzione, lasciando che fosse la FIFA ad occuparsene. Vedremo se la somma sarà destinata a cambiare.