Tonali, il dubbio di un ex calciatore: “Ho la sensazione che…”

Un ex calciatore ha fatto un’insinuazione riguardante il rendimento di Tonali, che come i compagni ha alternato buone e negative cose in stagione.

Sicuramente Sandro Tonali è stato tra i migliori nello 0-0 di Milan-Empoli. Ha corso, lottato, rubato palloni e si è anche reso pericoloso in fase offensiva. Non c’è granché da criticare della sua prestazione, erano altri compagni a dover fare meglio.

La sensazione è che l’ex Brescia sia finalmente tornato ai livelli visti nella passata stagione e nella prima parte di questa. Come il resto della squadra, nel 2023 ha un po’ faticato e in diverse occasioni è apparso irriconoscibile. Adesso il numero 8 rossonero sembra di nuovo sul pezzo ed è una buonissima notizia. Chiaramente, è sempre fondamentale avere continuità e speriamo che lui riesca ad averla.

Behrami, un dubbio su Tonali

Dopo Milan-Empoli ci sono stati i consueti commenti post partita su DAZN e tra coloro che hanno parlato c’è Valon Behrami. Proprio lui ha fatto alcune considerazioni su Tonali: “Ho la sensazione che se gli metti addosso responsabilità che non sono nelle sue corte, va in difficoltà. Fa meglio quando è più libero“.

Sandro è uno al quale non dispiace prendersi delle responsabilità, cerca di dare sempre tutto in campo. Ovviamente, bisogna poi vedere cosa gli chiede Stefano Pioli sul piano tattico a volte. In diverse occasioni se è andato in difficoltà non è stato tanto per un discorso di responsabilità, bensì perché era quasi da solo a cercare di reggere il centrocampo.

Le recenti prestazioni di Tonali autorizzano all’ottimismo per il futuro. Mercoledì a San Siro arriva il Napoli per l’andata dei Quarti di finale della Champions League e ci si aspetta tanto da lui e dal resto del gruppo. Si tratta di un appuntamento importante della stagione e servirebbe lo stesso Milan visto domenica scorsa allo stadio Diego Armando Maradona.

Per battere di nuovo la capolista della Serie A, è necessario mettere in campo un’altra prova di grandissimo livello. Serviranno intensità e ritmo, ma anche tanta qualità e concretezza. Incrociamo le dita…