Calciomercato Milan, colpo folle dall’Atletico: l’indiscrezione dalla Spagna

Il Milan cerca il colpaccio dall’Atletico Madrid per la prossima stagione: un’occasione di mercato per rinforzare l’attacco del futuro.

Il mercato del Milan negli ultimi anni si è indirizzato in particolare su due rotte, due modi di agire che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno seguito piuttosto pedissequamente.

Da un lato la ricerca dettagliata di giovani talenti internazionali, osservati da vicino e scelti con cura, come ricordano i recenti acquisti di gente come De Ketelaere, Kalulu, Thiaw o Lazetic.

Dall’altra parte il Milan è andato spesso a caccia delle occasioni di mercato. Ovvero di elementi e rinforzi d’esperienza che potessero arrivare a basso costo, senza inficiare troppo sulle casse societarie. Vedi le operazioni Kjaer, Giroud, Origi o ai tempi anche il ritorno di Ibrahimovic.

Per l’estate 2023 il Milan sogna di effettuare invece un’operazione che possa essere una sintesi di questi due modi di agire. Ovvero ingaggiare un gioiello internazionale, ancora molto giovane a livello anagrafico ma già noto e riconosciuto in Europa. Sfruttando la sua situazione non idilliaca a livello tecnico e contrattuale.

Milan, pazza idea Joao Felix: ma solo se parte Rafa Leao

Tale indiscrezione arriva dalla Spagna. Secondo il portale Fichajes.net, il Milan sarebbe fortemente interessato al destino di Joao Felix, vale a dire il talento portoghese di proprietà Atletico Madrid.

Il classe ’99 al momento è in prestito al Chelsea, dove però sta deludendo non poco le aspettative. Probabilmente rientrerà all’Atletico a luglio prossimo, senza però la volontà di restare, visto che il feeling con il tecnico Simeone non sembra così elevato. Ecco che il Milan potrebbe essere una soluzione evidentemente azzeccata.

L’idea è che Joao Felix possa essere il sostituto ideale nell’attacco del Milan di Rafael Leao. Tale operazione potrebbe andare in porto nel caso in cui il connazionale e coetaneo in scadenza a giugno 2024 dovesse rifiutare il rinnovo e chiedere la cessione in estate.

Sulle tracce di Leao, ormai è risaputo, vi sono potenzialmente diversi top club. Dal PSG che lo vuole come alternativa a Messi fino al Chelsea o al Manchester City che farebbero carte false per portarlo in Premier League. Un addio del numero 17 sarebbe doloroso, ma il Milan avrebbe subito pronta l’idea per rimpiazzarlo.

Virata decisa su Joao Felix, che ha caratteristiche leggermente diverse da Leao (è più una seconda punta) ma con un talento enorme. L’idea sarebbe quella di chiederlo in prestito con diritto di riscatto all’Atletico e lanciarlo subito da titolare. Unico cruccio: lo stipendio dell’ex Benfica, che ad oggi percepisce 7,2 milioni netti a stagione.