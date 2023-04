Calciomercato Milan, il Real Madrid fa muro: può saltare l’acquisto

I rossoneri hanno di fronte un ostacolo insormontabile nella trattativa perché il Real Madrid non vuole sentir ragione

La dirigenza del Milan è al lavoro già da qualche settimana nel mettere a punto il piano per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Sicuramente è questo il periodo in cui iniziare a prendere i contatti per intavolare la trattativa in vista dell’estate.

Non è un mistero che i rossoneri cambieranno molto a fine stagione, perché diversi elementi della rosa lasceranno Milanello. Paolo Maldini e Ricky Massara sanno che la scorsa estate si poteva fare meglio e che c’è bisogno di più certezze da affidare a Stefano Pioli. Il numero di scommesse negli acquisti è stato elevato e in più di un caso le risposte aspettate non sono arrivate. Il Diavolo deve puntare quindi anche ai fuoriclasse già formati.

Questi però ovviamente non sono facili da prendere e gli ostacoli sono più di uno. Per questo motivo il Milan non vorrebbe privarsi di una certezza come Brahim Diaz, sempre più uomo di riferimento per questa squadra, sia per le caratteristiche del suo gioco che per la crescita che ha avuto nell’ultimo anno. Il problema, purtroppo, è che stavolta il Real Madrid rivuole il suo talento e non vuole sentir ragione.

Perez vuole il rinnovo di Brahim Diaz fino al 2027

I Galacticos stanno pensando attentamente al futuro e a come ripartire dopo la fine di questa stagione. Si pensi che ben sette calciatori delle Merengues sono in scadenza di contratto, e Florentino Perez è pronto anche a lasciar andare via a zero alcuni di questi.

Marco Asensio, ad esempio, ha un futuro lontano dalla capitale spagnola e sembra destinato a un club di Premier League. Il trequartista non ha ancora accettato l’offerta al ribasso che gli è stata presentata dai Blancos e le sireni inglesi lo attraggono. Questo perché l’intenzione del Real Madrid è quella di puntare su un rinnovamento e sul ritorno di Brahim Diaz.

Come riportato da Relevo, il presidente delle Merengues vuole rinnovare il numero 10 rossonero, che a giugno concluderà il suo prestito biennale al Diavolo, fino al 2027. Il Milan ha già discusso con l’intermediario Edoardo Crnjar del futuro del fantasista spagnolo, che però a questo punto non dipende tanto più dalla società rossonera. Il Milan farà di tutto per provare a trattenere il 23enne, nonostante a questo punto il muro del Real appaia insormontabile.