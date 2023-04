Emergenza in attacco per Spalletti: Osimhen e Simeone, le ultime per Milan-Napoli

I partenopei hanno problemi in attacco dopo il problema muscolare accusato ieri dal Cholito: tutti gli aggiornamenti e le previsioni

Mercoledì 12 aprile c’è l’attesissimo match dell’andata dei quarti di finale di Champions League, in programma a San Siro tra Milan e Napoli. I rossoneri arrivano alla sfida dopo la delusione del pari con l’Empoli, ma con la consapevolezza dovuta alla vittoria al Maradona della settimana precedente.

La partita di campionato di una settimana fa ha dato delle indicazioni, che vanno comunque interpretate e giudicate in modo relativo. A prescindere dai risultati ottenuti, ieri entrambe le squadre hanno faticato facendo un po’ di turn over, il che testimonia l’importanza di arrivare con i titolari al meglio per questa gara. Questo vale sia per la formazione di Luciano Spalletti che per quella di Stefano Pioli.

A tal proposito, in casa Napoli è stato fatto il punto dell’infermeria, dopo la gara di ieri, e c’è un’altra notizia negativa per i partenopei. Il sito ufficiale del club azzurro riporta infatti che Giovanni Simeone ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un risentimento alla coscia destra. Il Cholito ha svolto terapie e nei prossimi giorni si sottoporrà agli esami strumentali.

Il Cholito out, più chance per il nigeriano

L’attaccante argentino aveva fatto il suo ingresso in campo a metà della ripresa al posto di Giacomo Raspadori, ma è stato costretto a uscire appena 15 minuti dopo per questo problema.

Simeone pertanto non sarà della partita mercoledì e Luciano Spalletti perde un elemento importante per la sfida al Diavolo, soprattutto considerando le condizioni attuali di Victor Osimhen. Per quando riguarda l’attaccante nigeriano però, oggi ha svolto un lavoro individuale e le possibilità di vederlo in campo ci sono. Lo ha confermato anche lo stesso Spalletti: “Ci sono molte possibilità di vederlo in campo con il Milan, ma prima dobbiamo aspettare i riscontri sul lavoro programmato che farà nei prossimi giorni”.

Una risposta definitiva sulla sua presenza a San Siro sarà presa solo martedì nella rifinitura della vigilia. L’ex Lille a quel punto potrà essere certo o meno di aver superato la lesione all’adduttore sinistro. In ogni caso, si può dire che al momento è emergenza in attacco in casa Napoli. Spalletti ha comunque a disposizione sempre Raspadori, che svolgerebbe il ruolo di 9 atipico, nella peggiore delle ipotesi.