Napoli, l’annuncio su Osimhen: decisione presa in vista del Milan

Le ultimissime notizie sulle condizioni di Victor Osimhen in vista di Milan-Napoli di Champions League, con l’attaccante in forte dubbio.

Il Napoli è tornato a vincere venerdì contro il Lecce, senza però brillare troppo. Mentre la settimana scorsa contro il Milan era giunto un k.o. roboante ed inaspettato per tutti.

Una delle motivazioni per questo momento non troppo positivo è l’assenza di Victor Osimhen, già out nel big match del Maradona, finito 4-0 per il Milan.

L’attaccante e capocannoniere della Serie A italiana è infatti ai box per una lesione muscolare. Un problema all’adduttore per il classe ’98 che resta anche in dubbio per le prossime partite, in particolare per la doppia gara di Champions League sempre tra Milan e Napoli.

Il Mattino è sicuro: niente Milan per Osimhen

A Napoli c’è grande incertezza sul ritorno in campo di Osimhen. Gli esami strumentali della scorsa settimana hanno evidenziato la suddetta lesione alla coscia, facendo intendere però di dover attuare un aggiornamento solo alla vigilia dei quarti di Champions League.

Fino a martedì dunque nessun responso chiaro sulle possibilità di rivedere Osimhen in campo (o comunque tra i convocati) già per l’andata di Milan-Napoli. Ma dalle parti del Vesuvio c’è chi già si fascia la testa in maniera pessimistica.

L’edizione del giorno di Pasqua de Il Mattino titola infatti “Osi out, niente miracolo a Milano”. In pratica il noto quotidiano napoletano esclude al 100% la presenza dell’attaccante nigeriano per il match del 12 aprile, visto che le sue condizioni sarebbero ancora piuttosto precarie e non si intende rischiare un recupero troppo accelerato.

La lesione all’adduttore è un infortunio molto delicato e per questo lo staff di Luciano Spalletti non sembra propenso a dare l’ok per il ritorno lampo di Osimhen. Il numero 9 dovrebbe provare a farcela per il match di ritorno al Maradona del 18 aprile.

Come detto, bisognerà attendere i nuovi esami che saranno effettuati dopo Pasquetta. Ma l’impressione dalle parti di Napoli è che Osimhen non riuscirà a recuperare in tempo. Una bella gatta da pelare per Spalletti, che rischia di non avere a disposizione neanche il suo sostituto naturale Giovanni Simeone. L’argentino, secondo il Corriere dello Sport, ha rimediato un infortunio alla coscia che dovrebbe tenerlo fuori almeno per 2-3 settimane.

Scontato a questo punto che Spalletti si presenti con il “falso 9” a San Siro per l’andata di Champions. Contro il Milan spazio a uno tra Raspadori ed Elmas come attaccante di movimento, con l’intento di non dare punti di riferimento a Tomori e compagni.