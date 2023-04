Niente rinnovo: Milan, è sfida al Barcellona per il grande colpo

Il rinnovo di uno dei maggiori talenti della Liga spagnola è sempre più lontano. Il Milan ed il Barça si sfidano per ingaggiarlo a giugno.

Tanti i calciatori che attualmente hanno il contratto in scadenza a giugno 2023. Elementi di primo piano o talenti in ascesa che non hanno ancora deciso cosa fare del proprio futuro.

Si tratta di potenziali grosse opportunità di calciomercato, visto che tali calciatori il 30 giugno possono ufficialmente svincolarsi dai propri attuali club e scegliere autonomamente dove trasferirsi a costo zero.

Una lista di tutto rispetto che contiene nomi altisonanti, tutti in scadenza nel 2023. Come Leo Messi, Milan Skriniar o Karim Benzema. Ma il Milan è soprattutto interessato ad un gioiello della Liga spagnola che porta il nome di Marcos Asensio.

Asensio, il rinnovo è lontano: il Milan farà un tentativo

Dalla Spagna sono ormai sicuri. Il rinnovo di Asensio con il Real Madrid è sempre più lontano. Utopico a questo punto, a circa due mesi e mezzo dalla scadenza, pensare che il numero 11 dei blancos possa firmare e prolungare last-minute.

L’esterno d’attacco è considerato una stella vera e propria del calcio spagnolo ed internazionale. Ma ha bisogno di una nuova avventura per rilanciarsi e tornare a sentirsi titolare, visto che al Real molto spesso parte dalla panchina.

Il Milan è da tempo molto interessato al classe ’96, che sulla carta rappresenterebbe il colpo perfetto per migliorare la corsia destra offensiva. Ma non sarà semplice convincere Asensio ed il suo entourage, visti i costi dell’operazione a livello di stipendio e la concorrenza estera.

Asensio percepisce 4,7 milioni netti a stagione e per trasferirsi chiede addirittura un aumento. Inoltre il Milan deve fare i conti con la tentazione Barcellona: i rivali storici del Real sarebbero pronti a scippare questo talento iberico e replicare la mitica operazione Luis Enrique del 1996, anche in quel caso a costo zero.

Ma anche la Premier League spinge per Asensio. Secondo Todofichajes.com il 27enne spagnolo è cercato anche dall’Arsenal e vanta gli interessamenti, per ora teorici, di Chelsea e Manchester City. Operazione quasi impossibile per il Milan ottenere il sì di Asensio, ma se il cammino in Champions League della squadra di Pioli dovesse proseguire alla grande il club potrebbe ottenere riconoscibilità, stima e ricavi da big europea.