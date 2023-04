Serie A, le big del Nord non comandano più: è la prima volta dal Dopoguerra

Clamorosa statistica che conferma come Inter, Juventus e Milan stiano vivendo una stagione molto particolare e sotto le aspettative.

C’era una volta il campionato italiano di Serie A dominato dalle tre big del Nord Italia. Ovvero Inter, Juventus e Milan, le squadre storicamente più forti e vincenti del nostro calcio.

74 Scudetti conquistati in tre, veramente un numero elevatissimo che sintetizza quanto le tre big in questione abbiano sfruttato il loro strapotere nel corso della storia.

Ma il campionato 2022-2023 ad oggi sta regalando nuove gerarchie. La classifica parla chiaro, visto che alla 29.a giornata di Serie A si nota un particolare unico, che non accadeva dai tempi della Seconda Guerra Mondiale.

Inter, Juve e Milan fuori dal podio: non accadeva da una vita

Ciò che recita la classifica del massimo campionato italiano è un vero e proprio unicum. Nel Dopoguerra non era mai accaduto che, a questo punto della stagione, il podio non fosse occupato da nessuna delle big del Nord Italia.

Al momento in testa c’è il Napoli, lanciatissimo a 74 punti. Segue un’ottima Lazio a 58 punti e al terzo posto è salita la Roma a quota 53. I giallorossi, vittoriosi a Torino, hanno scavalcato di fatto sia l’Inter che il Milan. Entrambe le milanesi sono state fermate sul pari nell’ultimo turno, da Salernitana ed Empoli.

Il centro-sud al momento domina la Serie A. Come riferito dal giornalista ed esperto di precedenti Giuseppe Pastore, una condizione simile in campionato non si verificava dalla stagione 1941-42, quella del primo scudetto giallorosso. All’epoca dopo 29 giornate c’era la Roma in testa, il Torino al secondo posto ed il Venezia al terzo, anche se ovviamente le gerarchie calcistiche erano piuttosto diverse.

Per la prima volta nel dopoguerra, dopo 29 giornate di #SerieA tra le prime tre in classifica non c’è nessuna tra Inter, Milan e Juventus: non capitava dal 1941-42 (prima Roma, secondo Torino, terzo Venezia). — Giuseppe Pastore (@gippu1) April 8, 2023

A livello di punti fatti in realtà la Juventus sarebbe ampiamente sul podio. Nonostante la sconfitta di ieri con la Lazio, la squadra di Allegri sarebbe teoricamente a quota 59 punti, dunque al secondo posto in classifica. Ma il -15 imposto dalla Procura federale per il caos plusvalenze la fa scendere al settimo piazzamento, in attesa delle sentenze definitive.

Incredibile il calo delle milanesi rispetto ad un anno fa. Alla 29ª giornata del campionato 2021-2022 il Milan era in testa con 63 punti e l’Inter al terzo posto a quota 59 (secondo il Napoli a 60). Oggi le due rivali cittadine sono persino fuori dalla zona Champions League.