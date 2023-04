Calciomercato Milan, De Ketelaere fatica: arriva una “chiamata” dalla Premier

Il futuro di De Ketelaere al Milan è incerto: una società della Premier League è interessata a ingaggiarlo nel mercato estivo.

La prima stagione di Charles De Ketelaere in maglia rossonera non può certamente essere definita positiva. Dopo l’investimento da 32 milioni di euro più 3 di bonus effettuato dal club, le aspettative erano decisamente elevate.

Normale concedere un periodo di ambientamento a un giovane che arriva da una realtà calcistica completamente diversa, però a distanza di otto mesi dal suo arrivo la situazione è negativa. Dopo aver avuto parecchio spazio all’inizio, il belga è poi diventato una riserva. Non è mai riuscito a segnare un gol e appare evidente che Stefano Pioli non si fidi troppo lui.

De Ketelaere, ancora presto per la bocciatura

Nonostante De Ketelaere non sia riuscito a incidere come ci si aspettava, è comunque prematuro emettere sentenze negative e definitive. Nella storia del calcio si sono visti più volte dei giovani che hanno fatto grande fatica all’inizio e che poi sono riusciti a sbloccarsi.

In tempi recenti, al Milan abbiamo visto giocatori come Rafael Leao e Sandro Tonali ai quali è servito del tempo prima di esprimere il loro vero potenziale. È sicuramente giusto pretendere di più dall’ex talento del Club Brugge, però non bisogna neppure bocciarlo definitivamente dopo una singola annata andata male.

Ci possono essere più motivazioni che hanno portato a questa situazione. Le responsabilità sono un po’ di tutti, dal ragazzo stesso all’allenatore. E forse il club potrebbe anche aver sbagliato a investire su di lui e non su un calciatore diverso, più pronto. Vedremo se nelle prossime partite CDK riuscirà a mostrare un po’ del suo talento, cosa che parzialmente gli era riuscita in alcuni match iniziali.

Interesse in Premier League

Paolo Maldini ha invitato tutti ad avere pazienza con De Ketelaere, evitando giudizi prematuri. La sensazione è che il belga avrà un’altra occasione indipendentemente da come finirà questa stagione. Tuttavia, sarà interessante vedere cosa succederà nel caso in cui dovessero arrivare delle offerte concrete. Visto che il feeling con Pioli non sembra essere scattato, non bisogna neppure escludere che sia lo stesso giocatore a valutare un trasferimento.

Secondo quanto rivelato in Inghilterra da Team Talk, un club che sarebbe disposto ad accoglierlo è il Leeds United. Ci aveva già provato nella scorsa sessione estiva del calciomercato, offrendo più soldi sia a lui sia al Club Brugge. Tuttavia, il ragazzo voleva solo il Milan e ha rifiutato di trasferirsi a Elland Road.

Il Leeds potrebbe farsi nuovamente avanti, anche se la proposta economica per il cartellino non sarà quella da 38-40 milioni formulata nell’estate 2022. Team Talk non esclude neppure l’opzione Burley, che nella prossima stagione giocherà nuovamente in Premier League e che è allenato dal belga Vincent Kompany.