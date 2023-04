Milan, dopo Kalulu altro colpo a zero dal Lione: può arrivare l’attaccante

Filtrano novità interessanti sul mercato del Milan. Maldini e Massara stanno pensando al colpo a zero dalla Francia. Un attaccante dalle notevoli caratteristiche

Non ci sono più dubbi che l’attacco del Milan andrà rifondato in vista della prossima stagione. Tutto fa pensare ad oggi che Olivier Giroud sarà l’unico ad essere confermato, con ormai la firma sul rinnovo vicinissima. Quanto a Divock Origi, Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic è prevista invece la partenza. Inutile ribadirne i motivi. I tre attaccanti non garantiscono continuità nelle prestazioni e non riescono a dare l’apporto sperato. L’ultima di campionato contro l‘Empoli ne è stata una dimostrazione palese.

Il Milan, che ambisce a tornare ai massimi livelli del calcio europeo, ha bisogno di molto di più. Soprattutto la davanti. Se è vero che la trequarti riesce ad essere prolifica, lo stesso non si può dire dell’attacco. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno cominciato a valutare diversi nomi per un posto nel reparto offensivo a partire dalla prossima stagione. Da suggestioni a opzioni concrete. Si è parlato molto di Hojlund dell’Atalanta, ma anche del colpaccio Morata.

Dalla Spagna arriva però un’indiscrezione nuova. La dirigenza milanista sta infatti valutando un colpo a parametro zero dal campionato francese, con precisione dal Lione. Un attaccante che potrebbe fare comodo a Stefano Pioli, anche se non un titolarissimo.

Milan, il colpo a zero è possibile: l’attaccante dal Lione

Relevo, noto portale esperto di calciomercato, ha spiegato che il Milan è molto attento alla situazione di Moussa Dembele. Un nome abbastanza conosciuto, e che oggi milita tra le fila del Lione. Il suo contratto coi francesi è in scadenza il prossimo giugno, e ad oggi non c’è ombra di rinnovo. Paolo Maldini conta dei buoni rapporti col Lione dopo l’affare Kalulu a parametro zero. Ricordiamo che il difensore francese era stato prelevato dal settore giovanile del club, quando non era ancora un professionista.

Diversa sicuramente la situazione di Dembele, che non deve discutere col Lione la sua prossima destinazione dato il contratto in scadenza. L’attaccante, cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain, è desideroso di cambiare aria, e magari ottenere maggiore spazio. In questa stagione in Ligue 1 non può di certo essere considerato un titolare del tecnico Laurent Blanc. Solo 27 presenze, 3 gol e 1 assist in tutte le competizioni. Numeri che ovviamente non impressionano, e ben distanti dai tempi in cui in forza al Celtic era stato capace di segnare 32 reti in una sola stagione.

Il classe 1996 è in cerca di riscatto, e il Lione non sembra più l’ambiente che può consentirgli continuità e benessere. Il Milan, come afferma Relevo, ci pensa, ingolosito dalla possibilità di acquistarlo a parametro zero. Potrebbe essere uno dei colpi in attacco in vista della prossima stagione, perché tutto fa pensare che Paolo Maldini stia pensando di aggiungere alla batteria dei centravanti un altro profilo, giovane e di grande talento.