Calciomercato Milan, attenzione al Lille: nel mirino un obiettivo di Maldini

Su uno dei giocatori molto graditi al Milan si registra il deciso inserimento del Lille: chi la spunterà?

Tra gli obiettivi del Milan per la prossima finestra estiva del calciomercato ci sarà sicuramente l’acquisto di un attaccante. Olivier Giroud, che presto rinnoverà fino a giugno 2024, è l’unica punta affidabile di cui dispone Stefano Pioli. Serve fare un investimento.

Il francese va per i 37 anni e bisogna assolutamente trovare una valida alternativa. L’ingaggio di Divock Origi si è rivelata una scelta sbagliata, dato che l’ex Liverpool finora ha deluso. Tra infortuni e prestazioni scialbe non ha inciso come ci si aspettava. Ha segnato due gol bellissimi, però praticamente le uniche due cose positive che è riuscito a fare in maglia rossonera. Il belga non dà garanzie e non può darle neanche il 41enne Zlatan Ibrahimovic, il cui rinnovo di contratto potrebbe saltare.

Calciomercato Milan, il nuovo bomber dalla Francia?

Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno guardando attorno per individuare il goleador giusto su cui puntare. Ci sono diversi nomi inseriti nella loro lista, ma prima di sapere se il Milan disputerà o meno la prossima Champions League è difficile avviare una trattativa. La qualificazione è fondamentale anche per il calciomercato.

Uno dei profili che piacciono alla dirigenza rossonera è Folarin Balogun, che in questa stagione ha messo a segno 19 gol e 3 assist in 31 partite tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Il 21enne anglo-statunitense sta consentendo allo Stade Reims di sognare una qualificazione europea.

Il cartellino di Balogun, però, è di proprietà dell’Arsenal. Bisogna trattare con i Gunners per comprarlo. Non è ancora chiaro se la loro intenzione sia quella di venderlo, certamente molto dipenderà dal tipo di offerte che arrivano. Servono almeno 30 milioni di euro. All’allenatore Mikel Arteta un nuovo centravanti non dispiacerebbe, puntare sul ragazzo nato a New York potrebbe rappresentare una buona soluzione.

Balogun, tante pretendenti: anche il Lille si inserisce

Oltre al Milan, non mancano altre pretendenti nella corsa al centravanti 25enne. In Italia, c’è anche l’Inter che lo segue con molto interesse. Attenzione anche al Lipsia, sempre vigile sui giovani talenti internazionali. E non mancano società che vorrebbero mantenere il giocatore in Ligue 1, ad esempio Marsiglia e Monaco. E alla lista si è aggiunto anche il Lille.

Footmercato spiega che la squadra allenata da Paulo Fonseca perderà Jonathan David in estate e sta pensando di sostituirlo proprio con Balogun. La cessione dell’attaccante canadese, che piace pure al Milan, porterà in cassa almeno 40 milioni. Quindi ci sarebbero poi le risorse per presentare un’offerta all’Arsenal.

Per il Lille è importante qualificarsi almeno all’Europa League, dato che il centravanti inglese vorrebbe mettersi alla prova anche in una competizione europea. Vedremo chi la spunterà. Maldini e Massara monitorano la situazione intanto.