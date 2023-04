Calciomercato Milan, il presidente annuncia: “Può restare un altro anno”

Proseguono le indiscrezioni di calciomercato sul Milan in vista della prossima stagione. Ci sono anche i rossoneri su un calciatore destinato prossimamente a lasciare il suo club

Un anno dopo, stesso finale di stagione thrilling per il Milan. Se dodici mesi fa i rossoneri cominciavano l’entusiasmante volata Scudetto che si sarebbe conclusa con il trionfo sull’Inter, ora gli uomini di Allegri sono impegnati nell’atteso quarto di finale Champions con il Napoli e, in campionato, nella lotta per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea.

Da quest’ultima dipenderà molto della prossima stagione del Milan, soprattutto in ottica calciomercato. Tanti i nomi che continuano ad essere accostati ai rossoneri in vista della sessione estiva. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati Joao Felix che tornerà all’Atletico Madrid dopo il prestito al Chelsea e Balogun, l’attaccante rivelazione in Ligue 1 con il Reims, di proprietà dell’Arsenal che l’ha ceduto a titolo temporaneo al club francese.

Potenziali obiettivi anche in Serie A per il Milan che potrebbe essere interessato a Beto dell’Udinese per l’attacco e a un giovane talento che si sta mettendo in mostra con l’Empoli avviata verso un’altra meritata e tranquilla salvezza.

Milan, il club non lo cede: le parole del presidente

Ci riferiamo ovviamente a Tommaso Baldanzi. Classe 2003, il trequartista empolese ha totalizzato finora 24 presenze con 4 gol nella sua prima stagione in Serie A, tra i quali spicca, quello decisivo, nella vittoria per 1-0 contro l’Inter a San Siro.

Numeri e prestazioni che hanno favorito anche la convocazione di Baldanzi nella nazionale Under 21 di Nicolato con la quale ha esordito lo scorso marzo nell’amichevole vinta contro la Serbia.

Inevitabile l’interesse dei top club di Serie A nei suoi confronti. Tra questi c’è anche il Milan. Per caratteristiche tecniche e prospettive di valorizzazione, Baldanzi rientra tra i profili ideali del nuovo corso di calciomercato dei rossoneri intrapreso nell’ultimo biennio da Maldini e Massara.

Diventerà sicuramente un uomo mercato, Baldanzi, ma non nella prossima estate. Lo ha confermato in un’intervista a Radio Sportiva, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, il quale ha prospettato una permanenza del trequartista almeno per un’altra stagione: “Pensiamo di potercelo godere ancora per un altro anno – rivela Corsi – prima di metterlo sul mercato. Lui e Fazzini devono ancora crescere fisicamente. Tutti devono confermare quanto fatto vedere, specialmente se si parla di giocare in club importanti.”

Potrebbe invece lasciare subito l’Empoli, l’esterno Fabiano Parisi. Anche su quest’ultimo è forte l’interessamento del Milan che cerca un’alternativa affidabile a Theo Hernandez sulla fascia sinistra.