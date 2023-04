Champions League, Benfica-Inter 0-2: Inzaghi imbriglia gli avversari e vede la semifinale

L’Inter stupisce e merita a Lisbona. L’andata dei quarti di finale se l’aggiudicano i nerazzurri. Risultato importante in vista del ritorno

Probabilmente l’Inter partiva da sfavorita, per una serie di fattori legati al recente brutto periodo in Serie A, ma contro il Benfica i nerazzurri hanno rotto ogni pronostico. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto una complicata trasferta per 0-2, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. E adesso le semifinali non possono essere soltanto un sogno.

La partita è iniziata meglio per il Benfica padrone di casa, qualche occasione per andare in porta, ma tutte sprecate. L’Inter ha comunque contenuto bene gli avversari, trovando poi coraggio nel farsi avanti. E’ stato di Nicolò Barella il gol dello 0-1, a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo. I portoghesi hanno tentato subito la reazione, ma ancora una volta le occasioni create sono state mandate in fumo.

A decidere definitivamente la gara è stato il calcio di rigore concesso ai nerazzurri, e causato dal grande ex Joao Mario. Il trequartista portoghese ha colpito con il braccio una palla all’interno della sua area. Dal dischetto è andato Romelu Lukaku, subentrato nel secondo a tempo a Dzeko. Nessun problema per il belga che ha imbucato in porta il penalty. Strada in discesa dunque per l’Inter, che non ha concesso alcun gol ai rivali. Si deciderà tutto la prossima settimana, quando il ritorno si giocherà a San Siro! Ma questo può essere solo un altro punto a favore per la squadra di Simone Inzaghi.

Champions League, il risultato di City-Bayern

Stupefacente anche quanto successo all’Ethiad Stadium di Manchester. Il City di Pep Guardiola ha steso il nuovo Bayern Monaco di Tuchel. Risultato finale? 3-0. In gol Rodri, Bernando Silva e il solito Erling Haaland. Un risultato abbastanza netto, e che ha stupito parecchio. Ci aspettava più equilibrio tra le due potenze europee. Ma il 3-0 ci dice che c’è un’assoluta favorita in vista del ritorno. Attenzione, però. Tutto si deciderà all’Allianz Arena, e ogni partita di Champions League è una gara a sé.

Ad ogni modo è stata piena di emozioni la prima giornata dei quarti di finale. Domani gli altri due impegni. Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea. Altra serata al cardiopalma!