Jorge Mendes può portarlo al Milan: nuovo centravanti in prestito

Jorge Mendes potrebbe provare a portare al Milan uno dei suoi assistiti: da non escludere un’operazione in prestito.

La finestra estiva del calciomercato non è ancora vicina, ma il Milan come tutti i club sta già pianificando alcune mosse. Chiaramente, non avere la certezza di prendere parte alla prossima Champions League può frenare alcune trattative.

Partecipare alla massima competizione UEFA per club è fondamentale per diversi motivi. Tra questo l’accesso ai ricchi incassi che aiutano a mantenere il bilancio in ordine e ad avere maggiori risorse da spendere nel calciomercato. Inoltre, per attirare alcuni nomi il fattore Champions può risultare decisivo. Non lo scopriamo oggi.

Calciomercato Milan, colpo da Siviglia?

In ogni caso, il Milan è molto attento al mercato delle occasioni. Ci sono giocatori interessanti che vanno in scadenza di contratto a giugno e che possono essere ingaggiati a “parametro zero”. Altri non sono felici nella loro attuale squadra e vogliono cambiare squadra la prossima estate.

Nella lista di coloro che desiderano un cambiamento c’è Rafa Mir. Come raccontato dai colleghi di calciomercato.it, il 25enne attaccante spagnolo vuole andarsene dal Siviglia. Il suo agente Jorge Mendes potrebbe proporlo anche al Milan. Da non scartare la possibilità di fare un’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro.

Mir non è riuscito a conquistare un ruolo da protagonista in questa stagione, nella quale finora ha totalizzato 5 gol in 27 presenze. In 14 occasioni è partito titolare. Non è stato il suo anno, ma neppure quello della squadra andalusa. La classifica della Liga dice “tredicesimo posto” e rischio retrocessione. In Europa League è andata meglio, ma adesso ai Quarti c’è il Manchester United da affrontare.

Rafa Mir, caratteristiche e numeri

Mir a livello giovanile ha indossato anche la maglia del Barcellona per due stagioni (2009/2010 e 2010/2011), prima di trasferirsi al Real Murcia e poi al Valencia. Con quest’ultimo ha debuttato in Prima Squadra, dopo aver fatto benissimo con la squadra riserve (25 gol e 6 assist in 59 match). Dopo solo 8 presenze coi grandi del club bianconero, il Wolverhampton nel gennaio 2018 lo ha portato in Championship investendo 2 milioni di euro.

Successivamente lo ha prestato al Las Palmas e al Nottingham Forest, ma è solo nell’Huesca che è riuscito a farsi notare: 25 reti e 2 assist in 57 partite. Il Siviglia ha investito 16 milioni per comprarlo dai Wolves nell’estate 2021. Nella prima stagione in Andalusia ha totalizzato 13 gol in 47 presenze. In questa ci si aspettava un salto di qualità e non c’è stato.

Mir è un attaccante forte fisicamente (è alto 1,91 m) e bravo di testa. Gli piace svariare sul fronte offensivo e attaccare la profondità. Certamente rappresenta una buona occasione per diverse squadre, ma la sensazione è che al Milan serva qualcosa di più del 25enne originario di Cartagena.