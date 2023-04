Milan-Napoli, Hernandez ci crede e Pioli fissa l’obiettivo: “Vogliamo essere ambiziosi”

Nuove dichiarazioni di Stefano Pioli e Theo Hernandez che vogliono dimenticare il match di campionato dominato al Maradona. Ecco le loro parole a MilanTv

Nuova intervista di Stefano Pioli e Theo Hernandez alla vigilia di Milan-Napoli. La partita dell’andata dei quarti di finale che si giocherà a San Siro, metterà di fronte, nuovamente, dopo soli nove giorni la squadra di Stefano Pioli e quella di Luciano Spalletti.

L’ultima volta, al Maradona, finì con un netto 4 a 0 che ha chiaramente fatto rivedere i pronostici di molti esperti ai lavori. Quella partita, che vide il Milan dominare, è stata oggetto di domanda per il mister e per il terzino mancino, anche ai microfoni di Milan Tv.

Pioli è pronto a tornare a sfidare il Napoli ma non si fida di Lobotka e compagni: “Abbiamo fatto tutto quello che serviva per fare bene. La squadra sarà determinata e preparata. Vogliamo fare una grande partita, sapendo che la sfida durerà 180 minuti. Il match di campionato avrà dato degli insegnamenti ad entrambe le squadre, magari cambieranno in campo delle posizioni. Bisognerà leggere bene il match”

Anche Theo Hernandez ha risposto in merito al 4 a 0 di campionato, ribadendo ancora una volta di credere nella vittoria della Champions League: “Abbiamo lavorato bene per dare il massimo domani. La partita di domani non ha niente a che vedere con quella di campionato. Sappiamo cosa bisogna fare e domani dobbiamo dare tutto. Ho avuto la fortuna di vincere la Champions, ma penso che possiamo vincerla anche noi. Siamo una squadra giovane che gioca bene. In queste partite di Champions abbiamo lavorato bene insieme dando tutto“.

Nuovo step del Milan

Pioli ha dimostrato di voler continuare a sognare la Champions League ma pone l’obiettivo per il suo Milan. I rossoneri stanno deludendo in campionato:

“In Champions abbiamo già fatto nettamente meglio rispetto all’anno scorso. Domani i nostri tifosi ci daranno una spinta in più. Questo Milan non si è mai posto limiti. Ha sempre guardato a migliorare, vogliamo crescere. Lo abbiamo fatto attraverso il lavoro, attraverso le vittorie ma anche attraverso le sconfitte. Vogliamo essere ambiziosi. Sono poche le squadre che riescono a competere sia in Champions che in campionato, noi vogliamo raggiungere questo step”.