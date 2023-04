Milan, un top potrebbe salutare: Maldini studia due alternative

In caso di mancato ingresso in Champions il club rossonero prenderà in esame eventuali offerte, ma sono già pronti i sostituti

Questo finale di stagione si prospetta davvero interessante per il Milan, concentrato sia sulla lotta per i primi quattro posti in campionato che sui quarti di finale di Champions League, ma ovviamente la società sta già iniziando a lavorare per il futuro.

Alla fine della stagione mancano praticamente due mesi e il mercato estivo non è poi così lontano. Il piano del club rossonero è quello di mantenere i punti fermi e cercare di migliorare ulteriormente la rosa con innesti di alto livello, che alzino ancor di più la competitività. Gli acquisti di questa stagione non sono riusciti a dare quel qualcosa in più e la squadra di Stefano Pioli ne ha risentito; per questo ci si riproverà.

Tuttavia, prima ancora di rinforzarsi, c’è da preoccuparsi di mantenere tutti i top a Milanello. La situazione più spinosa riguarda Rafa Leao e il suo contratto in scadenza nel 2024, ma ci sono altri punti di riferimento che rischiano di non essere così inamovibili. In caso di mancata qualificazione in Champions League, infatti, il mancato arrivo del tesoretto potrebbe portare anche a un sacrificio importante sul mercato.

Con una super offerta si valuterebbe la partenza di Theo Hernandez

A sottolinearlo è il Corriere dello Sport, che afferma che ci sono delle possibilità che Theo Hernandez possa partire in estate. Stando a quanto riferito ieri dal quotidiano romano, infatti, il club prenderebbe in considerazioni eventuali offerte importanti per il laterale.

Ovviamente si parla di cifre importanti, che dovrebbero arrivare sul tavolo della dirigenza rossonera per il francese, che soltanto un anno fa ha rinnovato il suo contratto fino al 2026 ed è legatissimo ai rossoneri. Il valore del terzino sinistro si aggira sui 60 milioni, stando anche al noto portale Transfermarkt.

Il Corriere dello Sport spiega che però ci sono già dei movimenti, con alcuni club di Premier League particolarmente interessati. In estate potrebbero sferrare l’attacco e a quel punto si valuterebbe il da farsi. In caso arrivasse la dolorosa cessione, chiaramente servirebbe un sostituto all’altezza in quel ruolo, e in questo senso non si sta perdendo tempo.

Due alternative in caso di cessione

Paolo Maldini e Ricky Massara stanno infatti già vagliando alcuni nomi nell’eventualità e sono due i profili di terzino sinistro che piacciono più degli altri al momento. Uno è un giovane che si è messo in luce in Serie A mentre l’altro è un profilo pronto e internazionale.

Iniziamo dal primo, che risponde al nome di Fabiano Parisi, classe 2000 di proprietà dell’Empoli, che sta stupendo con la maglia dei toscani in questa stagione. Il Diavolo lo segue da diverso tempo e su di lui ci sono anche Napoli e Lazio. 24 presenze e 2 gol in questa Serie A per il ventiduenne, il cui contratto nel 2025. Per prenderlo servirebbe un’offerta sui 10 milioni.

L’altro profilo è quello dello spagnolo Alejandro Grimaldo, ventisettenne spagnolo del Benfica. Grimaldo proviene dalla cantera del Barcellona, ma dal 2015 gioca in Portogallo e si è affermato tra i migliori del suo ruolo con la maglia delle Aquile. Anche per lui in questa stagione 24 apparizioni e 2 reti, ma gli assist sono ben 8. Il classe 095 fa gola perché è in scadenza a giugno, ma chiaramente per lui la concorrenza sarà agguerrita. Il Milan spera di non provarsi di un top come Theo, ma nel caso non vuole farsi trovare impreparato.