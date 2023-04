ML – Kalulu presente nella rifinitura di Milan-Napoli (VIDEO)

Migliorano le condizioni di Kalulu, aggregato ai compagni stamattina a Milanello: una notizia incoraggiante per Pioli.

Domani il Milan si gioca un pezzo importante della stagione. Infatti, a San Siro affronta il Napoli nell’andata dei Quarti di Champions League. Fondamentale mettere in campo una prestazione di altissimo livello per poi arrivare al match di ritorno con chance di accedere alla semifinale.

Stamattina allenamento di rifinitura a Milanello per ultimare la preparazione alla sfida. Aggregato al gruppo anche Pierre Kalulu, che è reduce da un infortunio muscolare e che sta recuperando. Potrebbe tornare tra i convocati proprio per la partita di Champions League in programma domani.

Bisognerà vedere quali saranno le sue condizioni al termine dell’allenamento di oggi e se lo staff riterrà opportuno consentirgli di andare almeno in panchina.