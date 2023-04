Milan-Napoli, stangata per Spalletti: doppia assenza pesantissima

Continua l’emergenza in attacco per i partenopei in vista della sfida di domani sera contro i rossoneri: gli aggiornamenti

Domani sera si gioca il tanto atteso match di andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli, in programma a San Siro alle 20.45. Atmosfera delle grandi occasioni per una delle partite più importanti della stagione rossonera.

La squadra di Stefano Pioli è chiamata a replicare la grande prestazione offerta al Maradona una decina di giorni fa e a provare a indirizzare da subito le sorti della qualificazione. Il Diavolo conta anche sull’appoggio dei propri tifosi, che riempiranno ancora una volta il Meazza per sostenere i ragazzi. C’è grande curiosità per capire chi saranno i protagonisti della sfida, anche perché la situazione degli ospiti in attacco è abbastanza complicata.

In mattinata è arrivato il solito report dell’allenamento sul sito ufficiale del Napoli, che ha chiarito tutte le situazioni, Su Victor Osimhen veniva specificato che ha svolto ancora una volta un lavoro individuale in campo. L’ultimo aggiornamento lo dà Sky e ci dice che l’attaccante nigeriano ha lasciato il centro sportivo di Castel Volturno perché non è ancora pronto. Per cui l’ex Lille non sarà convocato.

Emergenza attacco per Spalletti: tocca a Raspadori

La situazione è ancora più complicata perché la certezza dell’assenza di Osimhen si aggiunge a quella di Giovanni Simeone. Il Cholito si era fatto male durante la partita con il Lecce ed era stato costretto a lasciare il campo e anche lui non sarà del match domani.

L’argentino ha svolto gli esami strumentali, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Per lui non ci sono chance di esserci domani, ma a questo punto è a forte rischio anche il match di ritorno, in programma martedì prossimo al Maradona, quindi tra una settimana esatta. Emergenza importante dunque in attacco per la formazione di Luciano Spalletti.

L’unica certezza del tecnico di Certaldo per il ruolo di prima punta è Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo ha ormai recuperato a pieno dai suoi problemi fisici e ha svolta tutta la seduta con il gruppo. Il ventiduenne era partito titolare già lo scorso venerdì al Via del Mare e sarà con tutta certezza lui a guidare ancora l’attacco dei campani contro il Milan domani sera.