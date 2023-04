Repubblica – Stadio Milan, spunta una delega da 50 milioni: i dettagli

Cardinale vuole accelerare per lo stadio del Milan: spunta una ricca delega concessa a Tim Romani di CAA Icon.

La telenovela sulla costruzione dello stadio avanti da anni e adesso Gerry Cardinale sembra determinato ad arrivare al dunque. Il mese di aprile potrebbe essere decisivo per giungere a una scelta definitiva sull’area nel quale realizzare l’opera.

Non è ancora chiaro se il fondatore di RedBird Capital Partners sarà a Milano per assistere a Milan-Napoli e occuparsi nuovamente della vicenda stadio. Quel che è certo è che l’uomo d’affari italo-americano vuole impegnarsi in prima persona per consentire al club di crescere. I suoi due recenti viaggi in Italia lo testimoniano.

Stadio Milan, l’alleato Fontana e il consulente Romani

Cardinale a Milano non ha incontrato solamente il sindaco Giuseppe Sala. Ha avuto due colloqui anche con Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. Proprio lui viene indicato da La Repubblica come una sorta di alleato per provare a realizzare i suoi piani. L’esponente politico della Lega è un tifoso milanista e ha speso parole di grande elogio nei confronti del patron rossonero.

Un’altra figura importante per Cardinale è Tim Romani, presidente di CAA Icon. Questa è una società americana che è stata incaricata dal Milan per lo sviluppo del progetto stadio, a cominciare dal sondaggio tra i 40 mila abbonati per capirne le preferenze e le aspettative su un nuovo impianto del club.

C’era anche Romani nell’ultima visita di Cardinale e Giorgio Furlani (amministratore delegato del Milan) a Palazzo Lombardia per il confronto con Fontana. Sul sito ufficiale risulta che CAA è stata incaricata di 20 progetti internazionali, compreso quello sull’impianto sportivo della Roma. È una società esperta nel settore e La Repubblica risulta che Romani abbia ricevuto una delega da 50 milioni di euro per la delega sulla questione stadio.

Milan, è il momento della chiarezza

Il sindaco Sala ha chiesto al Milan di chiarire se voglia abbandonare definitivamente ogni piano condiviso con l’Inter su San Siro. Inoltre, va presentato un progetto riguardante l’area de La Maura. La Repubblica scrive che costerebbe almeno un miliardo e che non sarebbe finanziato da Elliott, RedBird Capital Partners deve trovare altri capitali privati.

La priorità è sempre quella di rimanere a Milano, cosa non semplice per diversi motivi. Le alternative sono sempre Sesto San Giovanni e San Donato Milanese. Vedremo come andrà a finire questa telenovela. Si spera che entro fine aprile possano esserci delle scelte definitive.