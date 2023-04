Ultim’ora Osimhen, l’ufficialità è appena arrivata: l’annuncio per Milan-Napoli

Arriva finalmente la decisione definitiva sull’attaccante nigeriano: Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati

Arriva finalmente la decisione ufficiale per quanto riguarda Victor Osimhen in vista della partita di domani tra i partenopei e i rossoneri. Da un paio di settimane c’era grande apprensione dopo il problema fisico all’adduttore accusato dall’attaccante nigeriano.

Il giocatore aveva dovuto saltare la partita in casa del Lecce dello scorso venerdì e la sua per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli era in forte dubbio. Le sensazioni negative della vigilia sono state confermate perché il classe ’98 infatti non sarà dalla partita domani sera a San Siro. Adesso la scelta di Luciano Spalletti è ufficiale perché il centravanti non rientra nella lista dei convocati.

Il venticinquenne aveva svolto in mattinata un allenamento individuale, come riportato dal club attraverso il report sul proprio sito ufficiale. Tuttavia, Osimhen è stato costretto lasciare il centro sportivo di Castel Volturno perché non si sentiva ancora pronto e ha quindi dato il forfait definitivo per la partita contro il Napoli. Lo staff e l’allenatore si augurano di averlo a disposizione per la partita di ritorno, in programma martedì 18, quindi tra una settimana esatta.

Napoli, la lista dei convocati di Spalletti

Da poco è stata resa nota la lista dei convocati di Luciano Spalletti per la partita di domani contro il Diavolo. In attacco quella di Osimhen non è l’unica assenza pesante, perché non ci sarà nemmeno Giovanni Simeone.

Il Cholito si era infortunato in occasione del match con il Lecce, nel quale era subentrato a gara in corso e aveva abbandonato il campo dopo soli 15 minuti. Oggi l’argentino ha svolto gli esami strumentali, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Anche lui quindi è fuori dai giochi, e con ogni probabilità lo sarà anche per la sfida di ritorno al Maradona,

Nei convocati di Spalletti il reparto d’attacco è composto di soli quattro giocatori: Kvaratskhelia, Lozano, Politano e Raspadori. Sarà con tutta probabilità quest’ultimo a ricoprire il ruolo di attaccante centrale nel tridente azzurro. L’ex Sassuolo ha recuperato definitivamente dai problemi fisici delle passate settimane e già venerdì al Via del Mare era stato titolare. Ecco la lista completa degli uomini di Spalletti.