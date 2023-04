Calciomercato Milan, il calciatore pizzicato in Italia: futuro scritto in Serie A

Vacanza in Italia per il calciatore, al centro di vicende di calciomercato. Possibili contatti diretti per sbarcare in A a luglio prossimo.

Il Milan in queste settimane sta già valutando eventuali opzioni per il mercato estivo che verrà. La squadra guidata da Stefano Pioli ha bisogno di rinforzi certamente importanti.

Occhi su tanti giovani talenti, osservati da vicino dai talent-scout rossoneri. Ma anche sulle future occasioni, in particolare su quei calciatori che si svincoleranno ormai con certezza a fine stagione per scadenza di contratto.

Uno dei nomi più intriganti in tal senso è quello di Houssem Aouar. Centrocampista offensivo del Lione, che lascerà il suo club dopo il 30 giugno a parametro zero. Il Milan è da tempo sulle sue tracce e nelle scorse settimane si era parlato di un’accelerazione di Maldini e compagnia.

L’ultimo retroscena su Aouar, rivelato dall’emittente Centro Suono Sport, aumenta le voci sul suo futuro. Il calciatore avrebbe passato la Pasquetta in Italia, precisamente a Roma. Non solo per vacanza o questioni private, bensì anche per dialogare con alcuni club di Serie A.

Aouar intravisto a Roma: tre club italiani su di lui

Houssem Aouar sta dunque valutando le varie opzioni per il suo prossimo futuro. Il classe ’98 avrebbe già snobbato la soluzione Eintracht Francoforte, smentendo fortemente un trasferimento in Bundesliga.

In Italia potrebbe aver preso contatti con i tre club al momento interessati al suo cartellino. Ovvero Milan, Roma e anche Napoli. Infatti la squadra capolista di Serie A si sarebbe inserita nella corsa ad Aouar e proprio durante le festività pasquali avrebbe preso i primi contatti, cercando di convincere il francese ed il suo entourage.

Restano vive le piste che portano a Milano, sponda rossonera, e Roma. Da tempo le due rivali sono additate come concrete opzioni per il futuro di Aouar. Nella squadra di Pioli il centrocampista del Lione sarebbe utile sia come mediano puro, sia come trequartista alle spalle della punta, nel ruolo occupato oggi da Brahim Diaz o Krunic.

Da non sottovalutare però la tentazione spagnola. Il Betis Siviglia, che già in passato ha effettuato colpi niente male a parametro zero, potrebbe essere la rivale più accreditata alle tre italiane per l’ingaggio di Aouar. Occhio anche alle richieste contrattuali: il 24enne percepisce dal Lione circa 2,5 milioni netti a stagione, mentre al prossimo club ne potrebbe chiedere quasi il doppio.