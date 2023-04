Cassano vede il bomber al Milan: “Farebbe 25 gol”, ma Vieri ‘spegne’ il sogno

Il barese lancia l’ipotesi nella puntata della Bobo Tv, ma il suo amico non è affatto della stessa idea e spiega perché non è possibile

Tra un discorso e l’altro alla Bobo Tv si finisce per andare ad ipotizzare il mercato del Milan per la prossima estate. I rossoneri stanno facendo benissimo in Champions League quest’anno, ma hanno pagato nel rendimento in campionato.

Tutto ciò è dipeso anche da alcuni investimenti estivi che non hanno fruttato come ci si pensava, su tutti quello di Charles De Ketelaere, per il quale sono stati spesi ben 35 milioni. Anche altri elementi non hanno dato l’apporto sperato e questo ha fatto sì che Stefano Pioli si ritrovasse a potersi fidare quasi solo dei suoi titolari. In pratica stiamo parlando dei protagonisti della scorsa stagione.

Diversi problemi ci sono stati soprattutto in attacco, dove il solo Olivier Giroud è riuscito a garantire un rendimento all’altezza per il Diavolo. Il Diavolo non ha potuto di fatto mai contare su Zlatan Ibrahimovic quest’anno. Dopo il lungo periodo di recupero lo svedese si è infatti subito infortunato di nuovo. Divock Origi e Ante Rebic hanno invece deluso sul campo per numeri e prestazioni. Inevitabile quindi che la società stia pensando a un grande attaccante per la prossima stagione.

Cassano ipotizza Vlahovic al Milan

Paolo Maldini e Ricky Massara stanno infatti lavorando da tempo e i profili sul taccuino sono più di uno. La dirigenza sta puntando a un profilo giovane e di prospettiva, ma comunque già affermato e di primo livello.

Di nomi se ne sono fatti tanti, da Noah Okafor del Salisburgo a Folarin Balogun dell’Arsenal, passando anche per Rasmus Hojlund dell’Atalanta. Al momento però nessuno di questi ha fatto uno scatto nelle gerarchie e ci si aspettano anche nomi a sorpresa. Uno di questi lo ha fatto Antonio Cassano durante una delle puntate della Bobo Tv, andata in onda su Twicht. L’ex talento barese tira in ballo addirittura Dusan Vlahovic.

“Mi è venuto un flash. Vlahovic lo vedrei bene al Milan, farebbe 25 gol a stagione. Al Milan serve l’attaccante: un sacrificio deve farlo. Ha una quotazione molto alta? Non lo so… Se il Milan va in Champions l’attaccante devi farlo”. Lo Juventino sta vivendo una stagione molto difficile in bianconero, nella quale ha realizzato solamente 10 reti complessive.

Christian Vieri si è subito opposto al suo amico, contestando: “Il Milan non spende…”. In effetti l’operazione sarebbe molto onerosa, perché la Juventus ha acquistato il serbo per oltre 80 milioni un anno e mezzo fa e non lo svenderebbe di certo. Da qui arriva la provocazione di Cassano: “Ma ‘sto Cardinale il grano ce l’ha o no?”.