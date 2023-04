Maldini e la polemica con Spalletti: “Per i miei gusti ha parlato troppo”

Maldini ha parlato prima di Milan-Napoli di Champions: non poteva mancare l’argomento Leao, con un rinnovo ancora incerto.

Paolo Maldini di sfide di Champions League come quella di stasera ne ha giocate tante. Ma vivere questo Milan-Napoli dei Quarti da dirigente è diverso.

Il direttore tecnico rossonero ha parlato a Prime Video prima del match: “La conclusione dello scorso campionato è stata magica, ma questo è un altro livello. Potersi giocare la semifinale di Champions è tanta roba, fa parte del DNA di questo club“.

Maldini ha spiegato come si approccia a questo derby italiano di Champions nel ruolo di dirigente: “Ho lo spirito di godermi queste due partite. Si gioca in sei giorni e la tensione è molto ravvicinata“.

Maldini su Inter, Leao e Spalletti

Cosa significherebbe affrontare un altro derby contro l’Inter in semifinale come successo nella Champions 2002/2003 quando era capitano del Milan? Non si sbilancia troppo: “Ci sono ancora tanti passi da fare. Questa partita è difficile contro una squadra che ha dominato in campionato e Champions. Se dovesse succedere, sarà tosta…“.

Stasera piove a San Siro e Paolo non può che ricordare qualche match del passato: “Qualcosa ci hanno portato le serate di pioggia“.

Intervistato anche da Mediaset Infinity, il dirigente rossonero si è espresso pure sul chiacchierato rinnovo di Rafael Leao: “La fiducia cresce, ma oggi non è il tema giusto. Oggi siamo sulla stessa strada, noi e Leao, c’è un obiettivo comune.“.

Un commento pure sull’alterco con Luciano Spalletti nel match del Diego Armando Maradona: “Non voglio commentare questa cosa. L’ha fatto lui e, per i miei gusti, l’ha fatto anche troppo“. Speriamo che questa vicenda sia definitivamente conclusa.