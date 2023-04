Milan, dopo Thiaw altro difensore dalla Bundesliga; Maldini studia il colpo

Il Milan punta ad un altro colpo stile Thiaw. Nel mirino il difensore che sta facendo molto bene in Germania nonostante la giovane età.

Il Milan, nonostante il cambio di proprietà effettuato la scorsa estate, pare non avere intenzione di modificare le proprie strategie in fatto di calciomercato.

L’obiettivo primario della dirigenza resta quello di trovare giovani calciatori internazionali, dotati di qualità tecniche indiscutibili e personalità da vendere, pronti al salto di qualità nel giro di pochi mesi.

In questo senso si leggono, nell’ultima sessione estiva di mercato, gli investimenti fatti per giovani talentuosi come De Ketelaere, Adli, Vranckx o Thiaw. E proprio sulla falsa riga del difensore tedesco, il Milan starebbe lavorando ad un colpo molto simile.

Osservatori Milan a Friburgo: nel mirino il difensore francese

L’acquisto di Thiaw da parte del Milan, dallo Schalke 04, è stato frutto di lungo studio ed osservazione da parte del club e dell’area scouting. Paolo Maldini ha deciso poi di scommettere sul centrale classe 2001.

In vista della prossima estate, Maldini potrebbe replicare l’affare con un’operazione molto simile. Nel mirino del Milan c’è un altro difensore roccioso e molto giovane, che milita anche lui in Bundesliga, dove si sta facendo notare. Stiamo parlando di Kiliann Sildillia, stopper francese classe 2002.

Fisico imponente, qualità difensiva da vendere e personalità da calciatore maturo. Tutte caratteristiche che piacciono molto agli uomini-mercato del Milan, pronti ad approfittare di questa opportunità estiva.

Sildillia gioca nel Friburgo, dove è divenuto ben presto titolare a soli 20 anni. I tedeschi lo hanno ingaggiato a costo zero dopo la scadenza con il Metz, squadra in cui è cresciuto calcisticamente. Un colpaccio di prospettiva, visto che il talento transalpino si è subito imposto lontano da casa.

Il Milan l’ha potuto di recente osservare in Europa League nel match tra Juventus e Friburgo, confermando le buone impressioni. L’unica pecca per Sildillia è il recente rinnovo contrattuale con i tedeschi fino al 2026, che rende meno facile l’acquisto estivo del difensore, oggigiorno valutato non meno di 12 milioni di euro.

Ma Maldini e Massara ci proveranno, per l’ennesimo colpo in prospettiva che ricalca acquisti già noti e fruttuosi come quelli di Kalulu e Thiaw.