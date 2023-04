Milan-Napoli, attenzione: rischiano di saltare il ritorno

Questi calciatori rischiano seriamente di saltare il ritorno. Ecco cosa può succedere in vista del match del Maradona, in programma il prossimo martedì

Poche ore a Milan-Napoli. La squadra di Stefano Pioli e quella di Luciano Spalletti sono pronte ad affrontarsi a San Siro. E’ l’andata dei quarti di finale di Champions League.

I rossoneri dopo essersi imposti con il netto risultato di 4 a 0, in campionato, solo 10 giorni fa, arrivano al match ancora più consapevoli delle loro forze ma come ha più volte detto il tecnico di Parma, la Champions League è un’altra storia. Valeva prima, quando i pronostici erano tutti per il Napoli e vale adesso, con un Milan che ha guadagnato terreno in seguito al successo del Maradona.

Verosimilmente si vivrà un match equilibrato, con la qualificazione che sarà rimandata in Campania. Niente calcoli per i calciatori che non devono più fare riferimento ai gol in trasferta, che valevano doppio in caso di parità, per lasciare spazio allo spettacolo.

Tutti, dunque, sono concentrati al match di stasera ma uno sguardo a quello di ritorno appare inevitabile. Ieri il comunicato ufficiale del Napoli ha escluso la presenza del ‘Cholito’ Simeone che starà fuori almeno 15-20 giorni. Davvero impossibile un suo recupero. Dovrebbe tornare, invece, Osimhen ma la situazione del nigeriano andrà monitorata giornalmente per capire quando rientrerà in gruppo. Ieri lo ha fatto al Milan Pierre Kalulu ma si accomoderà in panchina, lasciando spazio a Simon Kjaer. Chissà che le cose, però, non possano cambiare al ritorno. La situazione infortunati, dunque, in casa Milan è davvero serena.

Occhio al cartellino

Ma a non far star tranquilli i tifosi è la situazione cartellini. Il Milan, infatti, ha ben quattro calciatori in diffida e tre di questi stasera scenderanno in campo dal primo minuto.

Stiamo parlando di Rade Krunic, Sandro Tonali e Fikayo Tomori che in caso di giallo salterebbero il match di ritorno al Maradona. Discorso identico per Fodé Ballo Touré, che difficilmente, però, metterà piede sul terreno di gioco di San Siro.

Situazione migliore in casa Napoli, dove i giocatori diffidati sono tre. Due di questi sono elementi importanti dello scacchiere di Luciano Spalletti, Kim e Politano, che stasera sono pronti a sfidare il Milan. Partirà fuori, invece, Juan Jesus, altro giocatore, chiamato ad evitare il cartellino giallo, in caso di impiego.