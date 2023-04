Milan-Napoli, Bennacer: “Abbiamo lavorato bene, da squadra. Manca ancora una partita”

Le dichiarazioni di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan che ha realizzato il gol vittoria questa sera contro il Napoli a San Siro.

Il match-winner di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League, è un nome a sorpresa. Ovvero Ismael Bennacer, autore della rete decisiva nell’1-0 di questa sera.

Il centrocampista algerino ha risposto alle domande di Prime Video al termine dell’incontro. Il numero 4, sostituito nel secondo tempo da Saelemaekers, ha mostrato tutta la sua soddisfazione: “Abbiamo lavorato bene, provando a fare ciò che ci ha chiesto il mister. Ha funzionato. Abbiamo un gol di vantaggio. Oggi abbiamo fatto una partita positiva tutti insieme, dobbiamo continuare così”.

Sul modo di giocare: “Forse a tratti abbiamo sofferto un po’, ma ci siamo saputi sistemare in campo. Eravamo sempre pronti sull’uomo, poi nel secondo tempo abbiamo provato ad aspettare di più e tenere maggiormente il pallone per non rischiare”.

Il Milan poteva chiuderla in superiorità numerica: “C’è sempre da migliorare, si poteva fare di più. Ora dovremo lavorare bene e fare uno sforzo in più per il match di ritorno”.