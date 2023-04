Milan-Napoli, Pioli: “Siamo a metà della salita. Rammarico per non aver sfruttato superiorità”

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa a San Siro al termine di Milan-Napoli, l’andata dei quarti di finale di Champions League.

Il primo round dei quarti di finale di Champions è del Milan. I rossoneri a San Siro si portano a casa l’1-0 grazie alla rete di Bennacer. Resta il rammarico per non essere riusciti a farne un altro dopo l’espulsione di Zambo Anguissa, che salterà il ritorno insieme a Kim Min-jae.

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita: “Le percentuali restano 50 e 50. Il risultato non cambia l’inerzia della qualificazione“. Sul non aver sfruttato meglio la superiorità numerica: “Sì, è l’unico rimpianto della gara. Dovevamo essere più lucidi e più veloci. Ci siamo tra virgolette seduti, è comunque un buon risultato e prestazione, ma aspettiamo la prossima“.

A San Siro una serata ricca di emozioni: “Serata emozionante, ce la siamo goduta. Stadio fantastico. Secondo me le due squadre possono giocare meglio dal punto di vista tecnico. Ci sono state tante cose positive. Se tre squadre italiane sono arrivate ai quarti significa che il calcio italiano è di alto livello“.

Se il Milan adesso è favorito per la qualificazione: “Siamo a metà della solita, ma gli ultimi tornanti sono quelli più difficili. Mi aspetto una partita difficile al ritorno, nelle ultime cinque giornate di Champions non abbiamo subito nemmeno un gol. Il Napoli poteva segnare, noi potevamo stare più attenti soprattutto sulle palle inattive. E’ un obiettivo talmente importante che non sbaglieremo l’approccio e la concentrazione. Nessuno pensa di aver già superato il turno“. Su Davide Calabria: “Capitano vero in alcune scelte, soprattutto quelle che andavano a suo svantaggio“.