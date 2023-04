Milan-Napoli, streaming e diretta tv Champions League: dove vederla oggi

L’attesa è terminata. Milan e Napoli si affrontano a San Siro nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita in streaming e diretta tv

Milan-Napoli, è arrivato il grande giorno. In un San Siro ovviamente tutto esaurito stasera, dalle 21, si disputerà l’andata del quarto di finale di Champions League, nel quale tornano ad affrontarsi due compagini italiane a 18 anni di distanza dal Derby di Milan dell’edizione 2004-05.

Dieci giorni dopo il match di campionato che ha visto trionfare i rossoneri al Maradona per 4-0, Pioli riproporrà la stessa formazione schierata lo scorso 2 aprile con Kjaer che si riprende il posto al centro della difesa, Krunic trequartista e Diaz spostato a destra nel tridente formato anche da Leao e Giroud. In mediana confermatissimi Tonali e Bennacer.

Napoli in emergenza in attacco. Osimhen non è riuscito a recuperare e l’unica alternativa di ruolo, Simeone si è infortunato a Lecce. Spalletti si affida a Raspadori con Kvara a destra e Lozano/Politano sulla fascia opposta. L’altra novità in confronto al match di campionato è rappresentata da Oliveira che prenderà il posto di Mario Rui a sinistra.

Milan-Napoli, dove vederla in streaming e diretta tv

Milan-Napoli di Champions League è un’esclusiva assoluta di Amazon Prime Video. Il match pertanto sarà visibile solo in streaming, in abbonamento, tramite la relativa applicazione disponibile per smart tv, dispositivi mobili e decoder Sky Q. I contenuti di Prime Video sono visibili, ovviamente, anche da pc sul sito omonimo.

Ricordiamo che Prime Video è disponibile come servizio aggiuntivo per gli abbonati ad Amazon Prime, il servizio di consegne del colosso dell’e-commerce. In alternativa è possibile abbonarsi in qualsiasi momento al costo di 4.99€ sul sito o l’applicazione. Per completare la procedura di abbonamento è necessario il possesso di un metodo di pagamento valido come ad esempio Paypal o carta prepagata.

Al termine della partita, gli highlights di Milan-Napoli saranno immediatamente visibili su Sky Sport nello studio Champions condotto da Anna Billò. Sky che stasera trasmetterà l’altro quarto di finale tra Real Madrid e Chelsea.

Il match di ritorno tra Napoli e Milan è in programma martedì 18 aprile. Questa partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 oltreché su Sky Sport. Prima del ritorno di Champions, i rossoneri torneranno in campo in campionato contro il Bologna al Dall’Ara sabato 16 alle ore 15, match quest’ultimo visibile in streaming su Dazn e in diretta tv su Zona Dazn.