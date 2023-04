Milan-Napoli su Prime Video: due ospiti d’eccezione per la sfida

La piattaforma di Amazon farà vedere il match in diretta e ci sono tantissimi ospiti che commenteranno le emozioni della sfida

Domani sera alle 21 è in programma Milan-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. La sfida sarà visibile in diretta sul canale di Prime Video, che ha in esclusiva una partita del mercoledì della competizione europea più prestigiosa.

Chiaramente è stata scelta la sfida tutta italiana tra i rossoneri e gli azzurri, che si gioca a San Siro con il solito sold out. I partenopei hanno raggiunto per la prima volta nella loro storia questo punto della Champions e hanno grande voglia di continuare, ma saranno privi sia del loro bomber Victor Osimhen che della sua prima alternativa, ovvero il Cholito Giovanni Simeone.

La trasmissione inizierà dalle ore 19.30 i diretta dal Meazza e ci saranno come al solito tanti ospiti a commentare i novanta minuti. Si tratta di ex di prestigio, da una parte e dall’altra, che si vanno ad aggiungere dalla conduzione di Giulia Mizzoni e alla telecronaca di Sandro Piccinini e del commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Da Nesta a Lavezzi, tutti gli ospiti

Ci saranno infatti ben quattro ex nella trasmissione, due per il Milan e due per il Napoli. Dalla parte del Diavolo, oltre al solito Clarence Seedorf, c’è anche Alessandro Nesta.

Il difensore ha vestito la maglia rossonera dal 2002 al 2012, vincendo due campionati, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Nel suo Palmarés in rossonero ci sono poi anche due Champions, due Supercoppe Europee e un mondiale per club. Per quanto riguarda il Napoli ci saranno invece Fabio Cannavaro e il Pocho Ezequiel Lavezzi.

Un commento di lusso quindi da parte di tanti campioni che hanno fatto ottime cose con le due maglie. Nella speranza di assistere a un grande spettacolo anche in campo nei novanta minuti. Gli inviati a bordocampo saranno Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Ferando Siani, mentre nella VAR Room Giampaolo Calvarese. Gli highlights del match saranno disponibili a partire dalle ore 23 e su tutti i dispositivi si potrà accedere in tempo reale alle statistiche, fornite da Opta.