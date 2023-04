ML – Milan-Napoli, il messaggio di Gerry Cardinale alla squadra: “Così orgoglioso di voi”

Gerry Cardinale non ha voluto far mancare il suo sostegno al Milan in occasione del match di Champions League contro il Napoli. Suggestivo il suo messaggio alla squadra

Stasera ci sarà un grande assente a San Siro. Parliamo di Gerry Cardinale, come vi abbiamo comunicato nel primo pomeriggio. E’ stata Sportmediaset a far sapere che il patron rossonero non potrà mantenere la promessa di esserci al Meazza in occasione del big match di Champions League contro il Napoli. L’uomo d’affari italo-americano mancherà perché bloccato da alcune questioni strettamente professionali e legate alle sue attività di imprenditore a 360 gradi.

Rimandata dunque la sua presenza in città e a San Siro. In realtà, i tifosi speravano fortemente che Cardinale presenziasse all’importante gara di stasera. Il proprietario del Milan, nonché capo e fondatore di RedBird, ha rappresentato sempre un portafortuna per la squadra guidata da Stefano Pioli. Ogniqualvolta è stato presente sugli spalti del Meazza, il Diavolo ha fatto la voce grossa centrando vittorie importantissime.

Purtroppo stasera bisognerà affidarsi all’unica forza del gruppo. Ma Gerry Cardinale non poteva far mancare il suo supporto al Milan. Per questo ha mandato un bellissimo messaggio di incoraggiamento alla squadra.

Cardinale: “Anche se non ci sarò…”

Gerry Cardinale, nel parlare alla sua squadra, ha voluto mescolarsi alla tifoseria rossonera, e quindi calarsi nelle vesti di un semplice supporter di fede milanista. Niente di meglio per far comprendere il grande attaccamento al club e ai suoi obiettivi. Di seguito le parole del patron rossonero nel messaggio mandato ai ragazzi di Pioli:

“Anche se questa sera non potrò essere a San Siro a fare il tifo per voi di persona, unisco il mio sincero sostegno a quello del grande popolo rossonero e vi guarderò giocare con la grinta, la passione e la mentalità che ci rendono così orgogliosi di voi. Forza ragazzi e Forza Milan! Sempre! Gerry”.