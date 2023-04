Pioli: “Alla squadra ho chiesto cuore e lucidità. Partita perfetta? Non esiste”

Pioli ha parlato nel pre-partita di Milan-Napoli di Champions: il mister rossonero sa che è un test molto importante.

Stasera il Milan si gioca una parte della stagione. A San Siro c’è il Napoli per l’andata dei Quarti di Champions League.

Stefano Pioli nel pre-partita è intervenuto ai microfoni di Prime Video: “Immagino una grande partita, cercheremo di interpretarla nel modo migliore. Non sento il peso di questo match, solo l’orgoglio di essere qui. Sappiamo di rappresentare un grande club che ha fatto la storia di questa competizione, cercheremo di onorarlo al massimo”.

Pioli si aspetta un grande Milan contro il Napoli

Come si gioca la partita perfetta? Il mister rossonero risponde così: “Non esistono partite perfette. Chi gioca a calcio sbaglia. Bisogna giocare una partita di alto livello, questo assolutamente. Dal punto di vista tecnico e delle scelte bisogna essere molto attenti perché poi il singolo episodio può determinare il risultato finale”.

Pioli spiega cosa ha detto alla squadra: “Ho chiesto di giocare con lucidità e cuore, le caratteristiche che servono in questo tipo di partite”.

Il Milan sa cosa deve fare per avere la meglio sul Napoli: “I ragazzi sanno benissimo il percorso che abbiamo fatto per essere qua e il lavoro che abbiamo svolto in questi tre anni. Certamente l’approccio, la determinazione, la volontà, la generosità, l’energia che metteremo in campo saranno di alto livello”.

La squadra rossonera ha vinto 4-0 il recente scontro di campionato, però i ragazzi di Luciano Spalletti metteranno in campo una prestazione diversa. Certamente interessante la decisione del mister toscano di schierare Elmas come falso nove, lasciando in panchina Giacomo Raspadori. Vedremo se questa mossa produrrà i risultati da lui attesi. Il macedone è un jolly prezioso e se la cava bene in qualsiasi ruolo.