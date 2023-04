Pioli: “Un Milan da Champions. Ma c’è un rimpianto”

Pioli si è concesso ai giornalisti al termine di Milan-Napoli di Champions: felicità per la vittoria.

A San Siro il Milan si è aggiudicato il primo round dei Quarti di Champions League contro il Napoli. A decidere la partita è stato Ismael Bennacer, in gol al 40′ con un tiro potente di sinistro dall’interno dell’area.

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della partita: “Al ritorno sarà un’altra grande partita, come questa. Di alto livello, giocata ad alto ritmo e intensità, anche se con degli errori tecnici. Sono partite molto equilibrate. Loro sono partiti meglio, noi abbiamo palleggiato male all’inizio perché non c’era da palleggiare… Sono stati più aggressivi rispetto al mach di campionato, poi abbiamo fatto la nostra partita. È la prima volta che vinciamo qui col Napoli negli ultimi tre anni. Abbiamo fatto una buona gara. C’è il rimpianto di non aver superato la superiorità numerica. Il risultato ci mantiene in equilibrio e ci dà la possibilità di passare il turno”.

La sostituzione di Ismael Bennacer con Alexis Saelemaekers: “Volevo inserire un giocatore di fascia più offensivo e spostare Diaz centrale. Inoltre Isma era molto affaticato per il lavoro fatto. Abbiamo provato a far lavorare Saelemaekers in fascia, anche per aiutare Calabria con Kvara. Con Brahim volevamo qualche giocata decisiva tra le linee”.

Pioli ha apprezzato la prestazione del gruppo: “Mi è piaciuta l’attitudine della squadra, mi sono piaciuti tutti. Abbiamo fatto una partita da Champions. Siamo stati all’altezza. Nessun risultato avrebbe chiuso il passaggio del turno, ma andremo a Napoli con fiducia e concentrazione”.