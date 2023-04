San Siro “sold out” per i quarti di Champions: quanto incasserà il Milan

Cifre quasi da record per il Milan grazie al match di questa sera con il Napoli e gli incassi rilevanti da botteghino per i quarti di finale.

Non è una notizia, ma va sicuramente riportato. Lo stadio di San Siro otterrà un altro rilevante sold out questa sera, quando scatteranno i quarti di finale di Champions League.

Terminati ieri gli ultimi biglietti per assistere dal vivo a Milan-Napoli, derby tutto italiano di coppa che vedrà il primo round d’andata quest’oggi alle ore 21 in punto.

Dunque saranno circa 75 mila gli spettatori presenti a San Siro, un po’ come accaduto per Milan-Tottenham degli ottavi di finale. Ma, come già detto in precedenza, i ricavi da botteghino per il club rossonero non saranno da record.

Milan, la semifinale di Champions vale 20 milioni di euro

Nonostante il sold out anche per questa sera, il Milan dovrebbe incassare meno rispetto agli ottavi contro il Tottenham. Il motivo riguarda la vendita libera: contro gli inglesi è stato venduto un maggior numero di tagliandi a prezzi elevati e senza prelazione per gli abbonati, mentre per i quarti contro il Napoli i biglietti sono esauriti senza seconda fase della vendita.

Il Milan dunque dovrebbe ricevere nelle proprie casse circa 8 milioni di euro dall’incasso del match con il Napoli. Niente male, ma non si tratta di un record, visto che come detto la precedente gara di Champions contro gli inglesi di Antonio Conte ha generato un ricavo superiore ai 9 milioni.

Inoltre la Gazzetta dello Sport parla già di possibili ricavi per la qualificazione alle semifinali di Champions. Se il Milan dovesse riuscire nell’impresa di vincere il derby ed eliminare il Napoli, andrebbe incontro ad un introito da 20 milioni di euro circa. Vale a dire 12,5 milioni dalla Uefa per il passaggio del turno di coppa più gli incassi da botteghino che come detto gireranno intorno agli 8 milioni.

Il Milan viaggia dunque spedito verso i 100 milioni di euro incassati dalla vendita di biglietti ed abbonamenti da stadio nella stagione 2022/2023. La fine della pandemia e delle restrizioni per il Covid e lo Scudetto vinto l’anno scorso hanno riportato numeri ed entusiasmo a San Siro, tanto da generare introiti molto importanti.

Ciò dipende molto dunque anche dai risultati di squadra. Una circostanza che presuppone come nella progettualità di un club calcistico, oltre che le strategie di marketing, merchandising e social network, serva costruire nell’immediato una squadra che porti trionfi e vittorie per riavvicinare il pubblico.