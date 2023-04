“Sono al livello di Leao”: l’attaccante si propone al Milan

Un attaccante di prospettiva, che sta facendo molto bene nel suo club d’appartenenza, ha ammesso di essere pronto a prendere le redini di Leao.

In casa Milan si continua a discutere del futuro di Rafael Leao. L’attaccante portoghese è sempre più in bilico, per via della scadenza del suo contratto a giugno 2024.

Se non dovesse arrivare un rinnovo entro l’estate prossima, Leao potrebbe decidere di chiedere la cessione. Anzi, sarebbe lo stesso Milan a metterlo sul mercato e venderlo a cifre ancora piuttosto elevate, evitando così di perderlo a costo zero tra un anno.

Una situazione tutt’altro che impossibile e paradossale, visto che Leao ed il suo entourage sono ancora piuttosto incerti sul da farsi. Il classe ’99 non disdegnerebbe l’idea di restare a lungo, ma vanno valutate le condizioni contrattuali e districato il caos relativo alla sanzione da pagare allo Sporting Lisbona.

Laurienté sicuro: “Raggiungerò i livelli di Leao e Kvaratskhelia”

Difficile per il Milan pensare a come sostituire un fuoriclasse come Leao, calciatore che se si accende è davvero impressionante ed imprendibile per chiunque. Peccato che in questa stagione abbia troppo spesso giocato col freno a mano tirato.

C’è un esterno d’attacco, con caratteristiche simili a quelle di Leao, che potrebbe fare al caso del Milan. Si badi bene: non c’è nessuna trattativa al momento per questo talento, ma sono le sue dichiarazioni che suonano come autocandidatura per il futuro.

Stiamo parlando di Armand Laurienté, attaccante francese classe ’98, dunque un anno più grande di Leao, ma pronto finalmente al salto di qualità grazie alla sua esperienza positiva al Sassuolo.

Laurienté, intervistato da SportWeek, ha voluto mettere in risalto le sue qualità, prendendo come riferimento i due colleghi più talentuosi in Serie A: “Credo che gli esterni offensivi più forti del campionato siano Kvaratskhelia e Leao. Per essere come loro so di dover lavorare, diventare più efficace. Ho tempo per farlo, posso arrivare al loro livello”.

Dunque il calciatore del Sassuolo, autore quest’anno di 7 reti e 6 assist in campionato finora, è sicuro di poter raggiungere in breve tempo certi ambiziosi livelli. Un messaggio al Milan? Effettivamente, nel malaugurato caso di rottura con Leao e gli agenti, il profilo di Laurienté potrebbe fare perfettamente al caso del gioco di mister Pioli.