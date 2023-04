Spalletti perde due titolari per Napoli-Milan: doppia squalifica

Due giocatori del Napoli saranno assenti contro il Milan nel match di ritorno: doppia tegola per Spalletti.

L’andata dei Quarti di Champions League tra Milan e Napoli è andata in archivio. Il risultato finale è di 1-0 per i rossoneri, che si sono ritrovati anche in superiorità numerica durante il secondo tempo.

Infatti, al 74′ André-Frank Zambo Anguissa è stato espulso da Kovacs per un fallo netto su Theo Hernandez. Quattro minuti prima aveva ricevuto un cartellino giallo per un altro intervento falloso sull’ex Real Madrid, quindi l’arbitro non ha potuto far altro che procedere con la doppia ammonizione.

Ma Anguissa non sarà l’unico giocatore del Napoli a saltare il match di ritorno in programma martedì prossimo allo stadio Diego Armando Maradona. Al 78′ cartellino giallo anche a Kim Min-jae, che era diffidato e che per delle veementi proteste si è giocato la presenza nella prossima sfida contro il Milan.

Luciano Spalletti dovrà scegliere tra Juan Jesus e Leo Ostigard per sostituire Kim, mentre a centrocampo potrebbe giocare uno tra Eljif Elmas e Tanguy Ndombelé al posto di Anguissa. Da vedere se recupereranno Victor Osimhen e Giovanni Simeone, entrambi assenti stasera a San Siro.