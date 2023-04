A Madrid lo scaricano definitivamente: il Milan lo riporta a casa

Il Milan potrebbe approfittare di una partenza eccellente dalla Liga spagnola. Il calciatore ha già giocato in passato in Serie A.

Occhi sui giovani talenti internazionali, pronti per il salto di qualità, ma non soltanto. Il Milan, come sempre ammesso da Paolo Maldini in persona, è attento anche alle occasioni.

Il club rossonero non è ancora in grado, dal punto di vista delle risorse economiche, di effettuare colpi ultra-milionari. Dunque, oltre a scovare talenti ancora in rampa di lancio, vuole approfittare di occasioni low-cost o a formule convenienti che il calciomercato proporrà.

Una di queste opportunità può arrivare dalla Liga spagnola. Precisamente da Madrid, sponda Atletico, dove il tecnico Diego Simeone è intenzionato a rivoluzionare parte della sua rosa dopo i flop in campionato ed in coppa visti in questa stagione.

De Paul ‘tagliato’ da Simeone: il Milan può riportarlo in Serie A

I vari media spagnoli parlano di diversi calciatori dell’Atletico Madrid che, a fine stagione, vedranno il capolinea alla loro avventura madrilena. Uno di questi è una vecchia conoscenza italiana.

Ovvero Rodrigo De Paul, centrocampista argentino classe ’94 e recente campione del mondo con la sua Nazionale. Un calciatore di grande qualità tecnica che però negli ultimi anni è riuscito a completarsi. Infatti oggi De Paul è una mezzala di grande dinamismo e generosità, abile sia in fase difensiva che in quella d’attacco.

Il Milan, che lo ha già seguito in passato ai tempi dell’Udinese, lo riporterebbe volentieri in Serie A. De Paul sarebbe un rinforzo ideale, quasi perfetto per mister Pioli, visto che avrebbe tutta l’opportunità per completare il reparto. Nella squadra rossonera attuale potrebbe giocare da fantasista di movimento, un po’ come fatto da Bennacer nella recente partita contro il Napoli.

Non sarà semplice però vincere la concorrenza. Secondo la stampa spagnola De Paul verrà messo sul mercato, visto che l’Atletico ha già deciso di puntare su Matheus Uribe al suo posto. Ma oltre al Milan anche diversi club europei sono attratti dall’idea di ingaggiare l’ex Udinese.

Il valore di mercato attuale di De Paul non è inferiore ai 35-40 milioni di euro. La speranza del Milan sarà quella di ottenere il sì dell’Atletico anche con uno sconto, vista la situazione non idilliaca tra l’argentino e Simeone. Magari inizialmente con la formula del prestito.