Aveva rifiutato il Milan, può finire al PSG: pronto l’assalto

Dal no al Milan alla possibile nuova avventura al PSG, il percorso del giocatore: pronto l’assalto da parte dei francesi.

Da quasi giocatore del Milan a futuro giocatore del PSG. L’ex obbiettivo rossonero potrebbe essere nei pensieri dei francesi. La trattativa sta diventando più di una suggestione di mercato. Arriva l’assalto in estate da parte della squadra di Galtier?

Vestire la maglia del Milan è un onore che capita a pochi calciatori. I rossoneri sono uno dei club più titolati al mondo, sia in ambito nazionale che in quello europeo, e dal punto di vista del blasone non hanno certamente da invidiare niente a nessuno. Eppure nonostante questo c’è anche chi ha rifiutato il trasferimento a Milano, in un periodo nel quale il Diavolo ha difficoltà maggiori rispetto ai fasti del passato.

Tra questi c’è anche Jean-Clair Todibo, difensore attualmente in forza al Nizza. Il francese è stato più volte vicino a vestire la maglia rossonera. Maldini e Massara hanno sempre tenuto d’occhio il giocatore e hanno sempre seguito da vicino quella che era la sua condizione. Il duo in dirigenza è arrivato in particolare a portarlo a Milano nell’estate del 2020, quando Todibo si trovava al Barcellona. In Catalogna il francese non ha trovato particolare spazio, e il Milan aveva avviato le trattative con il Barcellona per un suo arrivo. Le difficoltà economiche dei rossoneri e la titubanza del giocatore, non troppo convinto della destinazione (alcuni media al tempo riportarono che il giocatore avrebbe fortemente voluto il controriscatto in favore del Barcellona) frenarono tutto.

Alla fine Todibo finì allo Schalke 04, per poi andare al Benfica e infine tornare in patria al Nizza, dove milita tutt’ora.

Todibo, il PSG pronto all’assalto in estate?

Nelle stagioni al Nizza, Todibo è tornato il giocatore che aveva convinto il Barcellona ad avere fiducia in lui. In questa stagione ha collezionato 38 presenze tra campionato e coppe. Tanto è bastato per riaccendere su di lui i fari del mercato. Diversi club italiani stanno monitorando attentamente le sue prestazioni, ed è facile ipotizzare che anche Maldini e Massara non abbiano certo dimenticato il giocatore.

In vantaggio però sembrerebbe esserci il PSG. Il giocatore avrebbe catturato le attenzioni niente meno che del ds Campos, che lo avrebbe individuato come rinforzo ideale dei parigini per la prossima stagione. In attesa di capire se Galtier sarà ancora alla guida dei francesi, il club si sta comunque portando avanti e avrebbe già avviato i contatti con il Nizza e il giocatore. Todibo sarebbe felice di vestire la maglia dei parigini. Non resta che vedere, dunque, se la trattativa decollerà in estate.