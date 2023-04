Malore Szczesny in Juve-Sporting: cosa è successo, primi controlli ok

Il polacco ha tenuto in apprensione la Juventus. Il portiere ha chiesto il cambio per un malore accusato durante il match contro lo Sporting: ecco cosa è successo

Sono stati attimi di apprensione per la Juventus e i suoi tifosi. Al termine del primo tempo tra Juventus e Sporting, Szczesny ha avuto un malore, portandosi la mano sul petto. Immediato l’intervento dei sanitari prima della sostituzione.

Il polacco, in lacrime, è apparso visibilmente preoccupato ma i primi controlli effettuati al centro medico dello stadio sono stati positivi. L’elettrocardiogramma ha escluso complicazioni, il calciatore ha avuto solo delle palpitazione.

🚨 #JuveSCP – Palpitazioni per #Szczesny: il polacco ha fatto subito un controllo al centro medico dello stadio e sta bene 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 13, 2023

La notizia del malore dell’estremo difensore della Juventus, sostituito da Perin, ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo. Sono così arrivati subiti i primi messaggi di incoraggiamento da parte dei tifosi ma anche da parte dello Sporting Lisbona, che ha usato Twitter per un semplice ed efficace ‘forza Szczesny‘

Força, Szczęsny 💚 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) April 13, 2023

Proprio pochi istanti fa è arrivato anche il messaggio della Juventus, che ha usato Twitter, per tranquillizzare tutti: “Dopo un primo controllo, tutto ok per Tek”