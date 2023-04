Milan, colpo sensazionale: Maldini lo scippa al Barcellona

I rossoneri sono in corsa per il giovane talento del club blaugrana: la concorrenza però è importante con i due club di Premier interessati

La stagione sta entrando nel momento clou e adesso si giocano le partite decisive dell’anno, ma fra pochi mesi sarà già di nuovo tempo di mercato. Per questo motivo le società non perdono tempo e lavorano già in chiave futura per anticipare le mosse delle concorrenti.

Stessa cosa sta facendo il Milan, che in estate dovrà apportare qualche cambiamento nella rosa di Stefano Pioli, a prescindere dall’arrivo o meno in Champions League. Gli investimenti fatti per questa stagione non hanno fruttato quanto sperava la società e il tecnico si è trovato quindi ad avere poche alternative ai suoi uomini di fiducia, anche perché il rendimento degli altri non è quasi mai stato all’altezza dei titolari.

Paolo Maldini e Ricky Massara sono quindi già al lavoro da diverse settimane per individuare i profili ideali e che possano far fare il salto di qualità al Diavolo in vista della prossima stagione e non solo. I due dirigenti sono attivi soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, con l’obiettivo principale del centravanti. Ma si guarda anche agli esterni, considerando ovviamente che il futuro di Rafa Leao non è ancora certo e la firma del portoghese non è ancora arrivata.

Anche il Milan su Ansu Fati

Per questo motivo si guarda a profili di alto livello e dalla Spagna accostano il Milan a uno dei maggiori talenti del calcio europeo. Stiamo parlando di Ansu Fati, esterno classe 2002 del Barcellona che però è in uscita dal club blaugrana.

Il portale Fichajes.net inserisce il club rossonero tra quelli interessati all’attaccante, che non rientra nei piani dei catalani e che dovrebbe essere una delle pedine con cui questi ultimi vogliono ricavare denaro per le operazioni in entrata. Il ventenne ha attraversato un periodo molto difficile negli ultimi anni a causa di alcuni infortuni importanti, ma in questa ultima stagione è in crescita: 26 presenze e 4 reti in Liga per lui.

Il sito spagnolo spiega che il Diavolo vorrebbe provare ad accaparrarsi il talento a prescindere dall’ipotetica cessione o meno di Leao, anche perché c’è pure la situazione di Brahim Diaz molto in bilico, dato che il Real Madrid vuole riportare a casa il classe ’99 dopo il prestito biennale. Ci sono però due concorrenti importanti per Ansu Fati e arrivano entrambe dalla Premier League: il Manchester United e il Tottenham.

Il contratto di Ansu Fati scade solo nel 2027, ma il prezzo del suo cartellino si è abbassato molto negli ultimi anni. Attualmente Transfermarkt ne fa una valutazione di 35 milioni di euro.