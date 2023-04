Milan-Napoli, problemi al VAR: cosa è successo, il retroscena

Problemi al VAR durante Milan-Napoli. Il giornalista ha spiegato cosa è accaduto nel corso della partita e perché la tecnologia arbitrale non ha funzionato

Polemiche su polemiche in occasione di Milan-Napoli. Oltre alla vittoria dei rossoneri, sono stati i fatti arbitrali i grandi protagonisti. La direzione del rumeno Kovacs è stata fortemente criticata. Non soltanto dai tifosi, ma dai giocatore stessi e in particolare dall’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Il tecnico ha lamentato nello specifico le mancate ammonizioni di Leao e Krunic, ma il Milan, allo stesso modo, avrebbe altrettanto da recriminare.

Oltre la mancata ammonizione a Kim, in favore del Milan ci sarebbero da discutere due potenziali episodi da calcio di rigore: il fallo netto di Rramhani su Krunic, e quello dello stesso difensore del Napoli su Saelemaekers, più discutibile. A fine gara è stato il capitano Davide Calabria a chiedere spiegazioni su tali episodi. In risposta ha ricevuto l’ennesima ammonizione della gara. Nelle interviste post-partita, il terzino del Milan si è detto infastidito dal giallo ricevuto, dato che in quanto capitano avrebbe dovuto avere la possibilità di chiedere spiegazioni.

Nello spiegare le dinamiche del fatto, Calabria ha sottolineato che sia lui che il rivale capitano del Napoli, Di Lorenzo, hanno chiesto più volte spiegazioni all’arbitro su alcuni episodi nel corso della gara. E che questo, a più, riprese, gli avrebbe spiegato di avere dei problemi col VAR. Il giornalista ha spiegato cosa è successo e cosa non ha funzionato nella tecnologia arbitrale a San Siro.

Kovacs solo contro tutti: problemi col VAR

L’arbitraggio di Kovacs è stato aspramente criticato anche nei vari salotti sportivi del post-partita. Il rumeno è stato soprattuto definito incoerente, per aver cambiato atteggiamento nel giudizio tra il primo e il secondo tempo. C’è però da sottolineare che il fischietto internazionale non ha potuto approfittare del concreto aiuto del VAR in vari diversi episodi. Soprattutto nel secondo tempo. Il motivo? Come spiega Luca Bianchin Kovacs non aveva una comunicazione diretta con la sala VAR per problemi di audio. Praticamente non riusciva a sentire i colleghi. Era questo il problema cui faceva riferimento Calabria nel post-partita.

Altresì Kovacs riceveva comunque delle comunicazioni dal VAR, ma soltanto all’orologio collegato. Messaggi digitali del tipo “ceck over” “no rigore”. Quindi, i segnali tra l’arbitro in campo e quelli in sala di controllo c’erano, ciò che è mancato è stato il confronto parlato tra le parti, essenziale in alcuni casi per discutere bene gli episodi, e nel caso mandare l’arbitro all’on field review.

Si spera che almeno al ritorno le dinamiche arbitrali siano diverse e manchino certi tipi di problemi. Critiche e polemiche di questo tipo macchiano continuamente il bel gioco.