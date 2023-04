Milan, ufficiale: nuovo ruolo per Paolo Scaroni

Per Scaroni ricoprirà presto un nuovo ruolo prestigioso: ciò non gli impedirà di continuare a essere nel Milan.

Da tempo si parla della possibilità che Paolo Scaroni riceva un incarico importante dal Governo. Dopo settimane, finalmente è stato sancito che andrà a occupare una poltrona di grande responsabilità.

Il noto manager è stato indicato come nuovo presidente dell’Enel, di cui era stato amministratore delegato tra il 2002 e il 2005 prima di essere messo alla guida dell’Eni fino al 2014. A volere fortemente il suo ritorno nell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica è stato Silvio Berlusconi, con il quale vanta un ottimo rapporto. Anche Matteo Salvini e la Lega hanno spinto per convincere Giorgia Meloni.

Paolo Scaroni all’Enel: ma non lascia il Milan

Scaroni ha accettato di ricoprire il ruolo di presidente dell’Enel, ma ha anche chiesto di rimanere presidente del Milan. Ricopre questa posizione dal luglio 2018, dopo che il club è passato da Yonghong Li a Elliott Management (nel 2017 era già entrato nel CdA). È stato poi confermato con il passaggio di proprietà a RedBird Capital Partners.

Scaroni è anche vicepresidente della famosa banca Rothschild dal 2014, vedremo se manterrà anche tale carica o se dovrà abbandonarla. Sicuramente ci tiene a rimanere ai vertici del Milan, del quale è tifoso e per il quale in questi anni si è impegnato sul progetto stadio. Assieme al nuovo patron Gerry Cardinale vuole regalare ai tifosi un nuovo impianto sportivo moderno.

Il manager nato a Vicenza in Enel collaborerà con Flavio Cattaneo, nominato amministratore delegato. Il noto dirigente e imprenditore milanese ha esperienze in Rai, Terna, Telecom, Italo, Assicurazioni Generali e non solo. Sua moglie è la famosa attrice Sabrina Ferilli. Anche lui è stato sostenuto da Berlusconi, che conosce da tanti anni.