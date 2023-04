Osimhen, l’annuncio di Spalletti in conferenza: “Al ritorno ci sarà al 100%”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli. Il tecnico degli azzurri è sicuro che al ritorno avrà un’arma in più

Il Milan ha battuto nuovamente il Napoli, e stavolta a San Siro dopo tre anni. Una vittoria dal sapore più intenso, dato che il palcoscenico era quello della Champions League. I rossoneri si sono imposti per 1-0, e non c’è alcuna certezza in vista del ritorno. Si potevano commettere meno errori sul campo, e dare sfogo ad un vantaggio più largo. Ma così non è stato. Anche il Napoli e il suo popolo hanno dei grossi rimpianti. Le occasioni non sono mancate affatto ai partenopei, e la maggioranza ha pianto e chiamato in causa l’assenza di Victor Osimhen.

Il bomber per eccellenza di Luciano Spalletti non ce l’ha fatta a recuperare per l’andata dei quarti di finale. Ma tutto fa pensare che al ritorno al Maradona si farà trovare pronto e recuperato. Ne ha dato la conferma assoluta lo stesso Spalletti in conferenza stampa nel post di Milan-Napoli. Su Osimhen ha parlato chiaro, almeno inizialmente: “Al ritorno ci sarà al 100%”. Poi ha aggiunto “la programmazione medica è stata fatta proprio per metterlo a disposizione al ritorno, poi non si sa mai”.