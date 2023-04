Victor Osimhen, ultim’ora da Castel Volturno: Spalletti può sorridere

Dal centro sportivo del Napoli arrivano novità fondamentali sulle condizioni di Victor Osimhen. Luciano Spalletti può ben sperare in vista di martedì prossimo

L’andata dei quarti di finale di Champions League se l’è aggiudicata il Milan. 1-0 il risultato finale a San Siro, troppo poco per decretare una favorita nel passaggio del turno. E’ stata una gara piena di colpi scena, con la squadra di Luciano Spalletti che ha avuto diverse occasioni per pareggiare i conti, o trovare addirittura il vantaggio prima dei rossoneri. Insomma, gara combattuta su ogni fronte, o pallone. Il Milan ha il gran rimpianto di non aver concretizzato il vantaggio trovando il secondo gol, soprattutto in condizione di superiorità numerica.

Il Napoli ha invece sofferto maledettamente l’assenza del suo bomber d’eccellenza, Victor Osimhen. Secondo la maggioranza, con il nigeriano in campo le cose sarebbero andate molto diversamente. Come a dire che le occasioni mancate sarebbero invece state concretizzare dall’ex Lille. A fine gara, Luciano Spalletti è stato sommerso dalle domande sull’assenza di Osimhen. La più ricorrente? “Con Victor sarebbe stata un’altra storia?”. Il tecnico dei partenopei ha sviato a suo modo alla domanda, ma ha affermato che l’attaccante non mancherà al ritorno, martedì prossimo al Maradona.

E le ultime provenienti da Castel Volturno confermano in parte la tesi dell’allenatore.

Osimhen, il Napoli aspetta solo lui: le ultime sulle sue condizioni

Ricordiamo che Victor Osimhen è tornato acciaccato dalla Nigeria, suo Paese natale dove ha disputato gli impegni di fine marzo delle Nazionali. Lesione distorsiva all’adduttore per lui. Una vera tegola per Spalletti, la squadra e tutto il popolo napoletano, consapevole che di lì a qualche giorno ci sarebbe stata la Champions League da disputare. Osimhen ha anche saltato la gara di campionato contro il Milan, quella persa maledettamente per 4-0, e che ha lasciato sbigottito l’ambiente calcistico italiano.

Victor ha sofferto altrettanto male l’assenza di ieri a San Siro, ma come detto da Spalletti in conferenza stampa ci sarà con tutta probabilità al Maradona nella gara di ritorno. Come appreso infatti dal comunicato ufficiale del Napoli, già oggi Osimhen è tornato ad allenarsi coi compagni. Nello specifico ha svolto una parte di lavoro in gruppo e una parte di personalizzato sul campo. Ciò si traduce col fatto che già da domani potrà essere completamente recuperato e quindi tornare ad allenarsi interamente col gruppo squadra.

Oggi ci sarà un sorriso diverso sul volto di Luciano Spalletti, consapevole che il rientro del suo maxi bomber è ormai vicinissimo, e che martedì prossimo potrà contare su una importantissima arma in più.